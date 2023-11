Revolut a încheiat un parteneriat cu Festivalul Sziget pentru ediția de anul viitor a evenimentului, care include punerea la dispoziția organizatorilor a tehnologiei de procesare a plăților Revolut Pay și o serie de activări la fața locului, special create pentru cei peste 400.000 de participanți

De Black Friday (24-26 noiembrie), fanii muzicii din întreaga lume vor putea să achiziționeze abonamente cu acces full la festival, prin intermediul unei promoții Revolut Black Friday Flash Sale , la prețuri de Early Bird, exclusiv pentru clienții Revolut

Mai mult, clienții noi care decid să își descarce aplicația Revolut pentru prima dată și să achite biletele cumpărate cu Revolut prin intermediul soluției de plată Revolut Pay vor primi cashback în valoare de 20 euro pentru primul bilet achiziționat (se aplică T&Cs ).

Festivalul Sziget, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din Europa, care găzduiește anual aproape 400.000 de participanți, a anunțat un parteneriat cu Revolut, super-aplicația financiară cu peste 35 de milioane de clienți la nivel global, din care peste 3 milioane în România și peste 1 milion în Ungaria.

Revolut va fi alături de festival la cea de-a 30-a ediție (7-12 august 2024) și va susține organizarea evenimentului cu soluția sa de procesare de plăți Revolut Pay, ajutând la conectarea milioanelor de fani ai evenimentului cu comunitatea Revolut, care numără peste 10 milioane de clienți în regiunea Europa Centrală și de Est, din care face parte și Ungaria.

Ediția 2023 a Festivalului Sziget a durat 6 zile, a avut 60 de scene și 1.000 de concerte, atrăgând participanți din peste 100 de țări. Interesul foarte ridicat față de festival creează premisele pentru o viitoare ediție și mai incitantă, și tocmai din acest motiv Revolut și organizatorii au decis să vină cu o propunere nouă pentru cei interesați.

Cu ocazia Black Friday (24-26 noiembrie 2023), fanii festivalului vor avea ocazia de a achiziționa abonamente la prețuri avantajoase . Campania Revolut Black Friday Flash Sale va fi deschisă atât clienților actuali ai Revolut, cât și noilor utilizatori ai băncii digitale. Toți clienții noi care vor începe să folosească Revolut special cu această ocazie și vor achita biletele prin Revolut Pay vor primi înapoi 20 de euro.

„ Am văzut că publicul este foarte interesat de festivalul nostru și ne bucurăm să constatăm că schimbările făcute la ediția de acest an aduc roade. Vom continua și la anul să facem îmbunătățiri. Pentru a veni în întâmpinarea acestei cereri în creștere, am căutat parteneri care să ne ajute să le oferim fanilor noștri din Ungaria și din toată lumea o experiență fără dificultăți și în privința achiziționării biletelor și abonamentelor, cu o soluție de încredere. Sunt încântat să anunț acest parteneriat important în domeniul tehnologiei financiare, cu Revolut ", a declarat Tamás Kádár , organizatorul festivalului Sziget . „ Peste 20.000 de bilete au fost deja vândute în cadrul campaniei inițiale de tip Early Bird pentru Sziget 2024 și nu intenționam , inițial, să scoatem la vânzare și mai multe bilete la prețuri speciale. Însă interesul ridicat al publicului ne-a determinat să inițiem alături de Revolut această nouă campanie prin care sperăm ca utilizatorii băncii digitale să poată beneficia de oferta la prețuri avantajoase”, a adăugat Tamás Kádár .

„ Misiunea Revolut este aceea de a deschide accesul tuturor clienților la o economie lipsită de frontiere. Cu Revolut Pay, putem să procesăm volume mari de plăți precum cele generate de platformele de ticketing, de evenimentele cu audiențe importante, precum Festivalul Sziget, de platformele de e-commerce precum cea deținută de compania croată de telecomunicații A1 Hrvatska Telecom sau de evenimente de caritate la nivel național precum emisiunea RTÉ Toy Show Appeal din Irlanda. Este un motiv de mândrie pentru noi să putem susține proiecte atât de diverse și de importante, iar Festivalul Sziget este unul dintre acestea, ceea ce constituie un motiv în plus de mândrie pentru noi”, a spus Antoine le Nel , Vice President Growth & Partner la Revolut .

„ Avem peste 1 milion de clienți Revolut în Ungaria, iar comunitatea noastră crește accelerat. În Europa Centrală și de Est, peste 10 milioane de clienți ne folosesc serviciile de digital banking pentru nevoi financiare de zi cu zi. La nivel global, conectăm peste 35 de milioane de clienți cu familiile lor, prietenii și apropiații, cu brandurile preferate. Sziget este un superstar printre festivalurile europene de profil. Este unul dintre cele mai mari, aducând împreună peste 400.000 de participanți din toată lumea. Suntem încântați să îi ajutăm să își pregătească această experiență fără bătăi de cap, începând de la plata biletelor, la rezervarea cazării și a zborurilor, la schimb valutar competitiv, monitorizarea și controlul cheltuielilor, programarea altor activități turistice în timpul sejurului în Ungaria, toate funcțiile pentru care suntem cunoscuți la nivel global”, a declarat Tamás Léder , country manager Ungaria la Revolut .

În cadrul campaniei Revolut Black Friday Flash Sale, între 24 și 26 noiembrie 2023, clienții pot achiziționa bilete la festival la prețuri speciale ( 269 de euro pentru Full Festival Pass ). De această dată, promoția este valabilă exclusiv pentru clienții Revolut existenți sau noi, iar clienții care descarcă și folosesc Revolut în premieră vor primi 20 euro cashback. Aceasta este prima acțiune din cadrul colaborării între cei doi parteneri, care va continua cu alte oferte speciale și beneficii pentru clienți. Termenii și Condițiile promoției sunt disponibile aici, iar alte detalii pot fi consultate pe: http://szigetfestival.com

Revolut has over 10 million customers in the CEE region countries (including Hungary, Poland, Romania, Bulgaria, Czechia, Slovakia, Croatia, Slovenia, Lithuania, Latvia, Estonia)

Vizionare placuta