Tanzania: O destinație fascinantă în inima Africii plină de delicii culinare la orice pas!

Tanzania, considerată de cele mai multe ori drept "comoara ascunsă a Africii," nu este doar o destinație fascinantă, ci și o țară cu o bucătărie variată și bogată. În această călătorie culinară virtuală, ne vom opri la cinci delicatese must-try care definesc autenticitatea gastronomică din Tanzania.

Ugali: Ar putea fi primul preparat de pe listele românilor care ajung în Tanzania pentru că este considerat drept mămăliga albă a Africii. Ugali care înseamnă „terci” are rădăcini adânci în cultura locală dar și în alte state precum Rwanda sau Malawi. În Africa, ugali mai poartă denumirea de „nsima”, „fufu” sau „pop”. Această mâncare are la bază făină de porumb și apă. Cu o consistență densă, ugali este adesea modelat în bile și se poate servi ca garnitură alături de alte delicatese făcute din carne sau pește, însă se poate consuma și cu legume fierte sau varză.

Nyama Choma: Preparatul semnifică o „carne arsă”, „carne prăjită” sau „carne la grătar” și este extrem de popular în Africa de Est mai ales în țări precum Tanzania, Kenya sau Uganda. Preparatul costă în carne de vită sau de capră făcută pe grătar și asezonată fie cu un amestec de condiment sau servită alături de o garnitură, chiar și alături de ugali. Aroma este ușor afumată iar preparatul în sine este un simbol al ospitalității și al prieteniei adesea împărtășit în rândul familiilor cu ocazia zilelor de sărbătoare națională. Rețeta a fost descoperită de triburile de nomazi din Tanzania și Kenya.

Pilau : Rețeta de „pilau” a apărut inițial în India însă ea a fost preluată ulterior de localnicii din Tanzania, Zanzibar sau Kenya. Preparatul constă într-o porție de orez servită cu legume călite în apa fierbinte dintr-un wok. În wok se pune mai întâi usutroiul, ghimbirul, apoi ceapa, morcovul, roșia, ardeiul, uneori și mazăre peste care se toarnă o cană de orez. Rețeta s-a diversificat în timp și poate fi servită cu alune de pădure sau caju.

Mshikaki : Mshikaki, sau frigăruile de carne, sunt o altă senzație gustativă în Tanzania. Carnea, de obicei de vită sau capră, este tăiată în bucăți și înfilată pe frigărui. Secretele stau în marinarea îndelungată într-un amestec format din ghimbir, usturoi, și ardei iute. La grătar, mshikaki se transformă într-un preparat aromat, cu bucățile de carne îmbibate de mirodenii și gusturi deosebite.

Chipsi Mayai : Străzile tanzaniene sunt animate de vânzători de chipsi mayai, un preparat creativ și savuros. În esență, este o omletă simplă în care se prăjesc cartofi și care combină texturi și arome într-o singură mușcătură. Acest fel de mâncare reprezintă nu doar o opțiune delicioasă pentru micul dejun, ci și o expresie a ingeniozității gastronomice locale.

Mandazi : O opțiune de desert ar putea fi mandazi. Aceste biluțe de aluat, prăjite până devin aurii și pufoase, sunt ușor dulci și extrem de delicioase. Sunt adesea servite alături de ceai sau cafea și pot fi găsite în piețe, dar și în casele localnicilor. Mandazi adaugă o notă dulce și reconfortantă în gastronomia tanzaniană.

Explorarea bucătăriei tanzaniene nu este doar o experiență culinară, ci și o călătorie în inima și sufletul acestei țări africane captivante. În fiecare masă se simte pulsul culturii locale, iar aromele îmbietoare vă invită să o explorați mai profund.

Zanzibar mai aproape

Începând cu luna Octombrie Join UP! a introdus zboruri charter saptamanale spre Zanzibar de la București. Zborul durează aproximativ 8-9 ore cu o scurtă oprire de alimentare în Hurghada. La bordul aeronavelor există meniuri diversificate atât pentru carnivori, pescaterieni cât și pentru vegetarieni. În primele plecări au experimentat frumusețile africane și câteva persoane cunoscute din România precum Andreea Remețan și Cezara Munteanu. Pentru Andreea, aceasta a fost prima vizită în această destinație exotică, iar entuziasmul ei a fost molipsitor. Andreea a postat zilnic despre aventura ei în Zanzibar și poți vedea cum a fost călătoria în highlights-ul ei dedicat pe pagina de Instagram.

Cezara a declarat la întoarcere: „Resortul adults only a fost alegerea ideală pentru noi, oferindu-ne un ambient liniștit, unde am putut să ne bucurăm de momente de intimitate și liniște. Serviciile impecabile și atenția la detalii ne-au făcut să ne simțim răsfățați și speciali în fiecare moment al șederii noastre. Explorând plajele și activitățile oferite de resort, am avut ocazia de a ne bucura de excursii în cuplu, tratamente de SPA relaxante și seri romantice la lumina lumânărilor. Experiența culinară a fost una extraordinară, având oportunitatea de a gusta preparate delicioase și exotice, savurate într-un cadru elegant și rafinat.”

Zborul săptămânal către Zanzibar decolează din București la ora 07:30 și aterizează la ora 16:55 (ora locală). La întoarcere, avionul decolează la ora 21:05 din Zanzibar și aterizează în București, Aeroportul Henri Coandă, la ora 04:30 (ora locală). Plecarea dimineața din România și întoarcerea seara permite turiștilor să se bucure din plin de vacanță și să maximizeze timpul petrecut pe continentul african.

Join UP! România este mândră să colaboreze strâns cu MSG Touristic, una dintre cele mai renumite companii de management al destinațiilor. Această colaborare oferă turiștilor oportunitatea de a descoperi frumusețea continentului african, începând de la cultura sa distinctă și până la gastronomia bogată în arome și experiențe autentice, cum ar fi safari tours.

Vacanța propriu-zisă în Zanzibar poate dura 7, 15 sau 23 de nopți, iar prețul de pornire este de 935 de euro. Pentru a avea o experiență memorabilă, Join UP! pune la dispoziție o listă generoasă de aproximativ 220 de opțiuni hoteliere. Pe această listă se numără 14 colaboratori exclusivi Join UP!, hoteluri de 5, 4 sau 3 stele, alături de o opțiune specială pentru turiștii care călătoresc neînsoțiți de copii, conceptul de hotel "adults only" (18+).

Join UP! România pune la dispoziția și oferte de Crăciun sau de anul nou pentru românii care doresc să-și petreacă o vacanță în Zanzibar.

Pentru hoteluri de 3 stele prețul pentru 2 persoane pornește de la 1.437 de euro

Hotel Nungwi

Pentru hoteluri de 4 stele prețul pentru 2 persoane este între 1732 euro și 5087 euro

Hotel Bahari Villas

Diamonds Mapenzi Beach

Nungwi Beach Resort by Turaco

Pentru hoteluri de 5 stele pentru 2 persone este între 6409 euro și 7185 euro

Blue Bahari

Riu Palace (Adults Only 18+)

