Alina Sorescu, primul Crăciun fără fetițele sale. Instanța a decis ca micuțele să petreacă sărbătorile cu tatăl lor

Deși atmosfera de sărbători aduce bucurie și pace în multe familii, pentru Alina Sorescu, Crăciunul din acest an va avea o notă aparte, deoarece instanța a decis ca fetițele sale, Raisa și Carolina, să petreacă sărbătorile alături de tatăl lor, Alexandru Ciucu. Decizia instanței a fost comunicată de către Alina Sorescu însăși, care a explicat că, conform hotărârii judecătorești, Crăciunul acesta este rândul fostului ei soț să le ia pe cele mici, iar anul viitor micuțele vor fi alături de ea.

"De Crăciunul acesta, fetițele vor fi cu tatăl lor. Conform deciziei instanței, într-un an Crăciunul sunt cu un părinte, în următorul an cu celălalt părinte. Vor sta, însă, cu mine de Revelion”, a declarat artista pentru click.ro.

Despărțirea de fetițe în perioada sărbătorilor este cu atât mai dureroasă, însă Alina Sorescu își găsește consolare în faptul că Revelionul îl va petrece alături de ele. Custodia comună, stabilită de instanță, presupune ca fetițele să stea cu tatăl lor două weekend-uri pe lună și alte două zile în timpul săptămânii.

În contextul unui divorț mediatizat și greoi, în care Alina Sorescu și Alexandru Ciucu nu au reușit să ajungă la un consens, artista s-a refugist în muncă și a declarat că viața personală este pusă pe pauză.

„A durat cam un an și jumătate prima fază a procesului, apoi astă-vară am reușit să suspend acea decizie de program o săptămână cu o săptămână, dar este temporară până când procesul se va finaliza. Dar tatăl fetițelor are program de vizită, însă nu o săptămână cu o săptămână cum s-a dat în primă fază. S-a dovedit că efectele nu au fost unele bune asupra lor. Copiii au nevoie de stabilitate, de rutină, de un program. Fetele merg la tatăl lor de două ori pe lună, și două zile pe săptămână atunci când nu merg în weekend, vacanțele, iar acum vor petrece Crăciunul, pentru că în situațiile astea așa se întâmplă. Într-un an Crăciunul la un părinte, în celălalt an la celălalt părinte. Și vor fi cu mine de Revelion”, a mai explicat artista, pentru sursa citată mai sus.