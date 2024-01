EMAA dă tonul la dans cu Roșu stins

EMAA este o artistă care își ademenește ascultătorii într-un univers unic cu ajutorul vocii ei pătrunzătoare. Într-o lume divizată de genuri muzicale, EMAA reușește să fie relevantă atât în mainstream, cât și în underground. Colaborările ei alături de Deliric & Silent Strike au pus-o pe harta fanilor hip-hop, în timp ce lansări precum "Sufletul Imun" și "Zburătorul" s-au bucurat de susținerea radiourilor naționale și locale. Vocea specială a artistei i-a adus colaborări cu cei mai apreciați artiști din țară, precum Carla's Dreams și The Motans, piese care au petrecut multiple săptămâni în fruntea topurilor radio. De curând, aceasta a avut și o colaborare alături de SATRA B.E.N.Z., ,,Prima zăpadă", iar piesa sa ,,În fiecare seară", a fost în heavy rotation pe cele mai mari posturi de radio și în playlisturi populare Apple Music și Spotify. În acest an, EMAA a lansat piesele ,,Poartă-mă" și ,,Razna", care au ajuns să fie foarte îndrăgite de fanii artistei, dar și de radiouri. În plus, EMAA a colaborat cu HBO Max pentru coloana sonoră a serialului "Spy/Master", cu piesa "Free man falling", cu Macanache pentru piesa ,,Cât mai lejer", care a stat 11 săptămâni în Top 10 Media Forest, ajungând până pe locul #1, și cu The Motans pentru piesa ,,La ce te gândești", foarte bine primită de fanii artiștilor. Ultimul single al artistei se intitulează ,,Lyudi". Citește și: EMAA te invită în Universul rar

