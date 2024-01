Vulnerabilitatea din Ego - Julie August

Piesa ,,Ego", cea mai nouă lansare a artistei Julie August, explorează dinamica complicată dintre două persoane cu egouri mari, care se iubesc, dar se confruntă cu dificultăți în a renunța la orgoliu și a rezolva conflictele.

Melodia evidențiază lupta dintre dorința de iubire și afecțiune și egoul care împiedică exprimarea vulnerabilității. Cu o sonoritate captivantă, piesa reflectă realități comune din relații, subliniind nevoia de comunicare și compromis.

Piesa a fost scrisă de Julie August, Bianca Dragomir și Emanuel Masson, care s-a ocupat și de partea de producție.

,,Piesa explorează jocul de orgolii dintre doi îndrăgostiți cu egouri mari. Cei doi așteaptă să facă primul pas în rezolvarea conflictelor, dar se confruntă cu o limită a egoului atunci când nostalgia pentru începuturile relației devine copleșitoare. Ei caută iubire și afecțiune, dar egoul îi împiedică să fie vulnerabili. Piesa reflectă realitățile relațiilor și modul în care egoul poate crea tensiuni și distanțe. Dacă vă regăsiți în poveste, dați un play, sper să vă placă." ne spune Julie August.

Julie August, artistă născută în Mangalia, și-a început cariera muzicală la vârsta de 7 ani, participând cu succes la concursuri și câștigând trofee. La vârsta de 16 ani, a impresionat în finala primului sezon al "Vocea României", deschizându-și drumul către colaborări de succes cu Universal Music și artiști precum Horia Brenciu.

În octombrie 2022, a lansat noul proiect artistic sub numele de Julie August. Până în prezent, sub acest nou nume, a adus în atenția publicului două single-uri captivante, "Ai ceva al meu" și "Nopti de Vama", precum și o colaborare cu Andy Horjea pentru "Noi doi". În plus, s-a evidențiat și în domeniul songwriting-ului, atingând apogeul cu remake-ul piesei "1 Minut" (Misha Miller), care a dominat Media Forest timp de 6 săptămâni în 2023. Cu o pasiune pentru chitară și pian, Julie August continuă să-și dezvolte cariera în vibrantul București, afirmându-se ca o prezență notabilă în industria muzicală românească.