Cally Roda și ADDA colaborează pentru prima dată și aduc în playlisturi Aleea, o poveste muzicală de neuitat

Cally Roda și ADDA fac echipă pentru prima dată și aduc în playlisturi primul lor single împreună, „Aleea", o piesă sensibilă ce va atinge cu siguranță inimi.

Cu muzica și versurile compuse de către Cally Roda alături de ADDA și Vlad Flueraru, „Aleea" este o piesă ce explorează sentimentele profunde și amintirile ce nu lasă loc prezentului, iar versurile profunde și pline de emoție dezvăluie o poveste reală și sinceră ce explorează complexitatea relațiilor și a dependenței emoționale.



„Piesa a luat naștere acum jumătate de an când eram într-o sesiune cu colegul și prietenul meu, Lucian Nagy, la el acasă chiar înainte să mergem la HaHaHa Production, cealaltă casă, cum am spune amândoi. Eram atât de încântați încât am înregistrat imediat ghidul vocal și în următoarele zile l-am adus și pe prietenul nostru drag, Flueraru, să o scriem împreună. Chiar a doua zi aveam sesiune cu ADDA și ne-am gândit să îi arătăm piesa. Am simțit că s-ar fi potrivit perfect. Instant i-a venit inspirația și linia de strofă, a ieșit mai bine decât ne-am fi așteptat", povestește Cally.



„L-am cunoscut pe Cally la studio la HaHaHa Production și am lucrat foarte bine cu el. Pe lângă faptul că este extrem de talentat, este și un om foarte fain! Colaborarea cu el s-a întâmplat natural. Mi-a arătat piesa, mi-a plăcut și mi-a propus să o facem feat. Am acceptat imediat și sper să le placă oamenilor la fel de tare cum ne place nouă", adaugă ADDA.



ADDA este artista care a atins inimi prin muzica și versurile sale și le-a făcut cunoscute pe Ada, Alexandra și ADDA în prima ei carte: „Cele trei ADDA" . A lansat materialul discografic „Fata din Diamant" în care se regăsesc „Tramvaiul 23″, „Tramvaiul sfârșitului", „Lasă-mă să mor" (alături de Nosfe), „Să nu-mi iei trandafiri", „Paranoia", „Du-te la ea", dar și „Altcineva", single-urile de succes care au deja milioane de vizualizări pe YouTube.



Pasionat și influențat de cultură R'n'B, Ragga și Rap, Cally Roda este un artist, songwriter și producător, cunoscut pentru versurile sale profunde. Și-a început cariera muzicală cu albumul „Diferit", ce conține piese precum „Foc", „Madame", Omule!", „Pe șosele" (feat. Puya), „Vorbesc cu mine" (alături de F.Charm) și „Blitz după Blitz" (feat. Stres). Au urmat piese precum „Ultima dorință" și „Spune-mi" (alături de Sișu), ce fac parte din cel de-al doilea album al artistului, „Cheia". Cally nu se oprește aici și pregătește noi surprize și colaborări.