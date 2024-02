Taylor Swift, marea câștigătoare a Premiilor Frammy! Lista completă a câștigătorilor

Taylor Swift face istorie la Premiile Grammy, triumfând pentru a patra oară la categoria „Albumul Anului” și stabilind un record impresionant. Iată lista completă a câștigătorilor.

Cântăreața și compozitoarea americană Taylor Swift a cucerit din nou inimile fanilor și a intrat în istorie la cea de-a 66-a ediție a premiilor Grammy, care a avut loc duminică la Los Angeles. Taylor Swift a obținut pentru a patra oară trofeul pentru „Albumul Anului”, stabilind un record remarcabil în industria muzicală.

În cadrul evenimentului, prezentat de Trevor Noah, au fost decernate premii la 94 de categorii, desfășurate în două ceremonii separate. Printre câștigătorii serii s-au numărat SZA, Miley Cyrus, Karol G, Billie Eilish, Finneas, Dave Chappelle și legendara trupă The Beatles. Momentul de apogeu al serii a fost când Taylor Swift a primit trofeul pentru „Albumul Anului”, un moment de glorie care a fost și prezentat de către Celine Dion, fiind ea însăși o surpriză extraordinară pentru publicul prezent.

Pe lângă triumful lui Taylor Swift, trupa The Beatles a fost distinsă cu premiul pentru „Cel mai bun videoclip” pentru „I’m Only Sleeping”, iar Michelle Obama a fost recompensată cu un Grammy pentru „Cea mai bună înregistrare de carte audio, naraţiune și povestire” pentru „The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times”. De asemenea, Kylie Minogue a fost onorată cu al doilea Grammy din cariera sa pentru „Padam Padam” la categoria „Cea mai bună înregistrare dance pop”.

Lista completă a câștigătorilor Premiilor Grammy 2024:

Albumul anului: Taylor Swift – Midnights

Înregistrarea anului: Miley Cyrus – Flowers

Cântecul anului: Billie Eilish – What Was I Made For?

Revelaţia anului: Victoria Monét

Cea mai bună interpretare pop solo: Miley Cyrus – Flowers

Cea mai bună interpretare pop duo/grup: SZA Featuring Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

Cel mai bun album pop: Taylor Swift – Midnights

Cel mai bun cântec R&B: SZA – Snooze

Cel mai bun album R&B: Victoria Monét – Jaguar II

Cea mai bună interpretare R&B: Coco Jones – ICU

Cel mai bun cântec rap: Killer Mike ft. André 3000, Future, and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Cel mai bun album rap: Killer Mike – Michael

Cea mai bună interpretare rock: Boygenius – Not Strong Enough

Cel mai bun album rock: Paramore – This Is Why

Cel mai bun cântec rock: Boygenius – Not Strong Enough

Cel mai bun album alternativ: The Record – Boygenius

Cea mai bună interpretare alternativ: „This Is Why” – Paramore

Cea mai bună interpretare metal: Metallica – 72 Seasons

Cel mai bun album folk: Joni Mitchell – Joni Mitchell at Newport [Live]

Cel mai bun album pop latino: X Mí (Vol. 1) – Gaby Moreno

Cel mai bun album de muzică urbană: Karol G – Mañana Será Bonito

Cel mai bun album country: „Bell Bottom Country” – Lainey Wilson

Cea mai bună interpretare country solo: Chris Stapleton – White Horse

Cel mai bun cântec country: Chris Stapleton – White Horse

Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: Zach Bryan featuring Kacey Musgraves – I Remember Everything

Cel mai bun album jazz vocal: Nicole Zuraitis – How Love Begins

Cel mai bun album jazz instrumental: Billy Childs – The Winds of Change Producător al anului, non-clasic: Jack Antonoff Compozitorul anului, non-clasic: Theron Thomas

Cea mai bună înregistrare dance/electronică: Skrillex, Fred again… and Flowdan – Rumble

Cea mai bună înregistrare pop dance: Kylie Minogue – Padam Padam

Cel mai bun album de muzică dance/electronică: Fred again… – Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)

Cea mai bună interpretare R&B tradițională: PJ Morton featuring Susan Carol – Good Morning

Cea mai bună interpretare rap: Killer Mike featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Cel mai bun cântec scris pentru media vizuală: What Was I Made For?, Barbie the Album, Billie Eilish OConnell and Finneas OConnell

Cel mai bun album de comedie: Dave Chappelle – Whats in a Name?

Cea mai bună interpretare de muzică africană: Tyla – Water

Citește și:

Vizionare placuta