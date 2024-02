Lavinia Pîrva, părere sinceră despre fosta lui Ștefan Bănică Jr, Mihaela Rădulescu: E o femeie...

Lavinia Pîrva a fost recent invitată într-o emisiune de televiziune, unde și-a lăsat urmăritorii să intre în universul său personal și să afle păreri sincere despre alte personalități publice, inclusiv fostele soții ale soțului său, Ștefan Bănică Jr. Vedeta a fost provocată să descrie diverse vedete autohtone, inclusiv pe cele care au făcut parte din viața lui Ștefan Bănică Jr. Trecutul acestuia include relații cu Mihaela Rădulescu și Andreea Marin.

Cu o sinceritate și fără ezitare, Lavinia a oferit descrieri simple și pline de respect pentru fiecare dintre personajele publice care i-au fost enumerate. Ea și-a exprimat aprecierea pentru Anna Lesko, Mario Fresh, Marius Manole, Mihaela Rădulescu, Nicoleta Luciu și, desigur, pentru soțul ei, Ștefan Bănică Jr.

De asemenea, Lavinia a împărtășit câteva detalii despre viața ei personală, subliniind că principala ei prioritate este fiul ei, pe care îl descrie ca fiind o "bombă cu ceas". Ea a mărturisit că, deși își dedică mult timp îngrijirii copilului, a decis să îl crească fără ajutorul unei bone, preferând să aibă o relație strânsă cu familia extinsă.

„Este perioada aceea în care este bombă cu ceas, la doi ani și jumătate. Nu prea am timp de nimic, pentru că am ales să fiu mamă cu normă întreagă. Mi-am dorit lucrul ăsta și îmi place foarte tare, e adevărat că este și foarte greu. La început m-a ajutat mama, acum a plecat la Timișoara să mai respire și ea. Dar nu mi-am dorit neapărat să am o bonă. Mi-am dorit să crească cu mama, cu bunica. Sunt mândră că am reușit să fac lucrul acesta până la vârsta asta”, a împărtășit Lavinia.