Alina Eremia și Mario Fresh au cea mai ascultată piesă a anului 2023 de pe radio

,,Ai fost” este numită cea mai ascultată piesă de la radio din 2023.

Piesa ,,Ai fost” a adus doar bucurie de la lansarea sa oficială, atât pentru artiști, cât și pentru fanii acestora. La un an de la lansare, cu 22 de săptămâni în Top 10 Media Forest și 7 săptămâni consecutive pe poziția #1, ,,Ai fost” este numită cea mai ascultată piesă de la radio din 2023. Compusă de cei doi artiști, ,,Ai fost” a cucerit urechile tuturor prin sinceritate, acorduri calde și combinația inedită de voci, reușind să își găsească rapid un loc în playlist-ul și inimile ascultătorilor.

Alina Eremia, cunoscută pentru vocea sa puternică și versatilitatea sa artistică, și Mario Fresh, cu carisma și stilul său unic, au adus un suflu nou în peisajul muzical românesc cu ,,Ai fost". Piesa a devenit imediat un imn al dragostei și al amintirilor, rămânând în inimile ascultătorilor în tot cursul anului 2023. Creditele pentru producția acesteia merg către Paul Iorga.

Surpriză după surpriză pentru Alina Eremia

Anul 2024 se prezintă strălucitor pentru artistă. Alina culege roadele piesei ,,Nu te mai aștept”, piesă pe care fanii ei au trimis-o în trending-ul YouTube, la radio și de care nu se mai satură pe platforma TikTok. Lansată inițial doar într-o variantă piano, piesa se poate auzi acum pe toate posturile de radio, într-o variantă specială.

Alina Eremia și-a început cariera la o vârstă fragedă, iar la acest moment este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală. Cântecele și colaborările ei au fost întotdeauna în topuri, iar printre cele mai bune hituri ale Alinei includem: ,,Cum se face”, ,,A fost o nebunie”, ,,În dreapta ta”, colaborarea cu Vescan, ,,Tatuaj” și ,,Noi”. În 2021, Alina a lansat cel de-al doilea album al său, "Déjà Vu", care a primit titlul de Best Album la The Artist Awards 2021. În 2022, Alina Eremia s-a bucurat de foarte mult succes cu single-uri care au ajuns rapid pe locul #1, cum ar fi ,,Supertare”, cu Connect-R, care le-a adus și premiul pentru cea mai bună colaborare a anului la The Artist Awards 2022, și ,,Cerul roșu”. În 2023, Alina a lansat cel mai nou EP al său, "Metamorphosis”, pentru care a experimentat noi sunete și a colaborat cu nume precum Sak Noel, Ilkan Gunuc, Arem Ozguc și Arman Aydin. Alina a adăugat, de asemenea, un alt #1 cu ,,Ai fost”, colaborare cu Mario Fresh, care a fost #1 pe YouTube în tendințe și a intrat în topurile radio la doar două săptămâni de la lansare, fiind declarată și cea mai ascultată piesă a verii. Mai mult decât atât, artista a lansat EP-ul ,,OH, NO!”, a colaborat cu Aerozen pentru piesa ,,Ultimul nivel” și a lansat single-uri precum ,,Cine-i focul, cine-i apa”,,,Cu Voce Tare” și ,,Dans”.

