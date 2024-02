Coșmarul lui Adi Nartea - Cum a aflat actorul că are o tumoare pe creier: Mi-a spus că este ceva acolo...

Actorul român Adi Nartea, cunoscut pentru talentul său și rolurile memorabile în industria cinematografică, a trăit o adevărată dramă când a aflat de existența unei tumori pe creier. La doar 42 de ani, acesta a fost lovit de o veste cruntă, punându-l față în față cu un diagnostic șocant. Inițial, Adi Nartea s-a confruntat cu simptome minore, cum ar fi urechea înfundată, care, în aparență, păreau a fi trăsături comune. Cu toate acestea, un RMN recomandat de mama sa a dezvăluit o realitate înspăimântătoare: o formațiune tumorală în spatele ochiului - schwanom de trigemen.

„Am avut un an jumătate, chiar doi, mă chinuiam cu o ureche care se înfunda tot timpul. Singurul lucru care o mai desfunda erau niște aerosoli cu dexametazonă. Îmi amintesc și acum, eram desfundat, eram ok și am mers la Brașov și am trecut prin Predeal. La Predeal, mi s-a înfundat din nou și nu s-a mai desfundat. Tot ziceam că este deviație de sept și că trebuie să merg să mă operez și atunci mama mi-a zis să mă duc să-mi fac un RMN și m-am dus. Acela a fost un moment interesant, toată ziua de sâmbătă, 1 mai, nu o voi uita niciodată.

M-am dus dimineața, mi-am făcut RMN-ul. La RMN, pentru deviație de sept, trebuia să îmi pună ceva să-mi blocheze mandibula, să nu se miște. Când a venit asistenta, mi-a spus că nu îmi mai pune acel aparat la mandibulă, ci că o să-mi dea substanță de contrast. Nu înțelegeam de ce.Mi-a băgat substanța de contrast, am mai stat, după care, când am ieșit, am întrebat cum este. Asistenta se uita la monitor și îmi spune că nu poate să-mi zică rezultatul și că o să mă sune doamna doctor. A sunat doamna doctor pe numărul asistentei și mi-a dat-o la telefon.

Doamna doctor mi-a spus că este ceva acolo și să mă duc direct să îmi fac un CT.M-a întrebat dacă sunt cu mașina, i-am zis că da și îmi spune că nu e ok, că nu am voie să conduc după. M-am urcat în mașină și m-am dus la județean. Acolo erau vreo 5, 6 persoane care așteptau să facă CT. Cum am intrat pe ușă, m-au și chemat pe mine, direct.După ce mi-au făcut CT-ul, l-am întrebat dacă este ok și mi-a spus că o să-mi zică doamna doctor. M-am urcat în mașină, m-am dus la Brașov, la ai mei, le-am luat pe fete și ne-am întors în București, că aveam o petrecere de botez. Când m-am trezit dimineața, aveam mail de la mama, destul de mare, în care îmi explica că mi-a fost descoperită o formațiune tumorală care este în creier, era mai mult în spatele ochiului, visceral. Mi-a spus că a vorbit cu cumnatul meu ca să vadă care sunt căile de atac”, a povestit Adi Nartea, în podcastul lui Teo Trandafir.