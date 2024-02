INNA prezintă o super colaborare alături de VINAI și jayover - Stuck in Limbo

VINAI este un duo italian de EDM, format în 2011 din frații Alessandro Vinai și Andrea Vinai, DJ și producători. Sunt bine cunoscuți pentru colaborările lor cu DJ de renume din întreaga lume precum Hardwell, R3hab, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike. Sunt, de asemenea, o prezență constantă în line-up-urile festivalurilor precum Ultra Music sau Tomorrowland. Giacomo Uber aka jayover a avut șansa de a-și arăta talentul, abilitățile și dedicarea remarcabile atât ca scriitor, cât și ca producător, lucrând la lansările unor artiști de renume mondial precum R3HAB, Gabry Ponte, Sigala, Ella Henderson, Glockenbach, Martin Jensen, MOLOW, Rompasso, HUGEL, Tungevaag, LUM! X, Moss Kena, Möwe, Harris & Ford, MOTi, Georgia Ku și mulți alții, obținând mai mult de 380M de stream-uri cumulate pe Spotify, 3 discuri de aur și locuri în topurile din întreaga Europă. Citește și: Povești strălucitoare în Glitterball - Gamuel Sori x Reigns

Vibrează cu Eva Timush în Prea așa

NOUĂ UNȘPE x RAVA x BITTNER îți citesc în ZODIAC ,,Abia aștept ca <<Stuck in Limbo>> să se audă în toate cluburile și la toate festivalurile", a spus INNA. ,,Suntem foarte fericiți și onorați să colaborăm cu INNA pentru această piesă. Este una foarte specială pentru noi", a spus VINAI. ,,A fost super fun să colaborăm cu INNA și VINAI pentru piesa asta. Sper să vă bucurați de ea la fel de mult ca mine!", a spus jayover. Anul trecut, INNA a lansat "Rock My Body" cu R3HAB, o piesă care a dominat clasamentele radio din Franța, dar și din Turcia, Olanda, Norvegia, Finlanda, și "Freak" cu Tujamo. De asemenea, piesa "VKTM", în colaborare cu SICKOTOY și TAG, a fost inclusă în campania Victoria's Secret ICON, într-un videoclip statement în care apar cele mai relevante modele internaționale din lume: Gisele Bundchen, Naomi Campbell, Emily Ratajkowski, Hailey Rhode Baldwin Bieber, Candice Swanepoel, Adriana Lima și Adut Akech Bior. Citește și: Eva Timush i se alătură lui ADI pentru a cânta piesa Un pic

Show-urile glo™ Creative Camp pe scenele Electric Castle 9

INNA VA URCA PE SCENA PRINCIPALĂ A FESTIVALULUI UNTOLD DUBAI INNA, una dintre cele mai de succes artiste din România, cu o impresionantă carieră internațională, are peste 10 miliarde de vizualizări și stream-uri, peste 7 milioane de abonați pe YouTube și peste 11 milioane de ascultători lunari pe Spotify. Acesta este și un record pentru un artist român și confirmarea unui repertoriu cu zeci de hituri cunoscute și apreciate la nivel mondial, peste 1000 de concerte, cu colaborări cu artiști relevanți români și internaționali precum J Balvin, Pitbull, Daddy Yankee, Flo-Rida, Yandel, Alok, Timmy Trumpet, Sofi Tukker și alții.