Eva Timush și JUNO cântă despre iubiri toxice în Imuni la bine

Eva Timush, un superstar în ascensiune din Moldova, a cucerit lumea online-ului, dar și industria muzicală românească. Prezența sa pe rețelele sociale a explodat după aparițiile în emisiuni precum "Vocea României" și "Românii au talent" unde prestațiile ei au impresionat telespectatorii și au strâns milioane de vizualizări pe YouTube. Eva Timush, un spirit liber înarmat cu o voce uimitoare și o înfățișare pe măsură, a colaborat la hit-uri precum "Tattoo" și "Too Deep" cu SICKOTOY. Colaborarea ei cu Vescan pentru "Colegi de apartament" a atins poziția #1 în trending-ul YouTube-ului și a rămas în Top 10 Media Forest timp de 12 săptămâni, atingând poziția maximă #2. În 2023, artista a mai avut parte de două colaborări de excepție pentru piesa "Bad Girls", alături de SICKOTOY, INNA și ANTONIA și pentru ,,Te-am sunat", alături de rareș. De asemenea, artista a lansat și primele sale single-uri în limba română, ,,Unde ești acum" și ,,Prea așa", iar recent a lansat ,,Un pic", alături de Adi Istrate.

Artist complet, JUNO scrie, cântă, dansează și trăiește muzică. Are multiple colaborări cu artiști precum Smiley, Feli, Raluka, Nicole Cherry, Mario Fresh, MIRA și JO. Artistul face constant legătura între lumea pop și cea urbană prin colaborări cu Amuly, Oscar, Nosfe sau Shift. JUNO este cunoscut atât pentru single-uri precum „Rana mea", „Sufletul meu", „Cafea și tarot", „Roza", colaborările pentru piesele „Scumpă foc", „Toată noaptea" și „Mă mai ia", cea din urmă obținând locul 3 în MediaForest pe anul 2021, fiind una dintre cele mai ascultate piese ale momentului. În 2022, piesa „Scumpă foc" i-a adus lui JUNO și echipei premiul Best Music Video în cadrul Romanian Music Awards. În 2023, artistul a făcut furori în cadrul emisiunii „Te cunosc de undeva" unde publicul l-a cunoscut pe JUNO – artistul complet, camelonic și plin de energie. JUNO a lansat în colaborare cu JO piesa „Nimeni nu ne poate despărți", care a intrat în TOP 10 MediaForest și a lucrat pentru proiectul său „Afrodisiac". Între timp, a lansat o piesă plină de senzualitate cu Raluka - „69" și cu rareș - „Foc". A încheiat anul cu single-ul ,,EROU", un manifest urban a ceea ce înseamnă JUNO și rolul pe care-l joacă atât în plan personal, cât și profesional. JUNO are 231.400 ascultători lunari pe Spotify, iar cea mai ascultată piesă de pe această platformă este o colaborare cu MIRA - „Toată noaptea", cu peste 4 milioane de stream-uri, piesă care a adunat peste 16 milioane vizualizări pe YouTube.