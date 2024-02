Cine este soțul lui Betty Salam? Artista și Cătălin Vișănescu participă la Asia Express: Îmi voi pune la încercare limitele

Betty Salam și Cătălin Vișănescu au acceptat provocarea show-ului de la Antena 1, iar împreună vor participa la provocările din Asia Express. Deși o țară întreagă o cunoaște pe frumoasa artistă, puțini îl cunosc și pe soțul acesteia. Cei doi trăiesc o poveste de iubire de 10 ani, iar din rodul iubirii lor s-a născut un băiețel, Mathias. În timp ce Betty se ocupă de cariera sa artistică, partenerul ei de viață are mai multe afaceri cu imobiliare.

Cu toate că formează o familie frumoasă, cei doi nu au făcut încă cununia religioasă la biserică. Cu toate acestea, Betty consideră că nu are motive să grăbească acest pas și își dorește ca totul să iasă perfect.

„Am inelul pe mână, dar nu am făcut nuntă în biserică, am făcut cununia civilă. Eu ca femeie sunt puțin mai diferită. Nu mă consider 100% feminină. Asta nu înseamnă că nu voi face nuntă. M-am gândit împreună cu soțul meu că vom face nuntă peste doi ani, pentru că vrem să meargă totul strună. Nu vreau să ne grăbim. Nu vreau să fiu stresată. Vreau să am o nuntă frumoasă, liniștită. Nu mă văd prințesă. Mi-aș dori o rochie simplă, fără multe accesorii. Foarte puțin machiată, părul foarte simplu. Eu m-aș vedea pe o plajă, în picioarele goale.”, a declarat Betty Salam, recent, la un post de televiziune, potrivit libertatea.ro.