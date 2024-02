Boala care o chinuie pe Lidia Buble: Am limba cât casa...

Lidia Buble, una dintre cele mai iubite artiste din România, a vorbit sincer cu fanii săi despre luptă pe care o duce cu o afecțiune care îi provoacă adevărate chinuri. În ciuda succesului său și a aspectului fizic de invidiat, artista se confruntă cu intoleranța la un aliment aparent inofensiv, care îi provoacă simptome severe.

Cu o carieră de succes și o comunitate de fani devotați, Lidia Buble nu ezită să își împărtășească experiențele și provocările de zi cu zi cu urmăritorii săi. Totuși, puțini sunt cei care știu că artista se confruntă cu intoleranța la fistic, o problemă de sănătate care îi afectează starea de bine. Deși își menține o rutină sănătoasă, bazată pe mișcare și alimentație echilibrată, Lidia Buble recunoaște că este extrem de pofticioasă și că nu poate rezista tentației de a savura fistic, chiar dacă știe că acest aliment îi provoacă reacții neplăcute. Simptome precum iritații ale limbii sunt doar câteva dintre consecințele consumului de fistic pentru artistă.

Cu toate acestea, Lidia Buble este disciplinată și consecventă în a-și păstra forma fizică și starea de sănătate în condiții perfecte.

„Dacă de mică am fost sportivă, cred că, și în momentul de față, am o disciplină bine pusă la punct. Am grijă să mănânc sănătos, să îmi fac rutina de îngrijire facială pentru a fi, mai tot timpul, cu tenul aerisit și curat, am reînceput ședințele la sală și, de nelipsit în programul meu, masajul cu bambus. În plus, am o energie și doză mare de a-mi surprinde publicul cu și prin muzica mea, încât e un MUST să fiu în cea mai bună formă a mea.

Eu sunt, oarecum, vegetariană, iar în afară de pește, nu mănânc carne deloc. De mică am acest stil alimentar sănătos. Din meniul meu zilnic nu lipsesc peștele, pastele, salatele și, deliciul suprem, supa cu tăiței de casa (primiți de la mama mea). În rest, ca și dulce, atunci când am un cheat day, mă delectez cu o plăcintă cu mere sau…jeleuri’, a dezvăluit cântăreața pentru sursa citată mai sus.