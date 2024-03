Ring Ding Ding - Tu le răspunzi lui Karmen și Andrei Bănuță?

Karmen este o prezență vibrantă în lumea muzicii, fiind o voce extraordinară în peisajul muzical al României. Cu un talent incontestabil, Karmen este o cântăreață de muzică pop și R&B, care reușește să îmbine pasiunea pentru artă în diverse forme: muzică, actorie, dans și chiar și flaut. Primul ei single, "Domino", lansat în 2015, a fost primit cu entuziasm de public, acumulând mai mult de 24M de vizualizări pe Youtube și făcând-o remarcată în industria muzicală. De atunci, Karmen a continuat să cucerească inimile ascultătorilor cu hituri precum "You Got It", "Shake It", "Minte-mă" și "Viciul Meu", în colaborare cu Achi. Citește și: Prestige Orchestra îți aduce trendul actual, la evenimentul tău. Piesele anilor `80, la mare căutare în acest an

Interviu Impulse, campion la street-dance: Noi am fost realmente obsedați de dans, pentru că altfel nu ar fi avut niciun sens Cu o voce misterioasă și captivantă, Karmen a reușit să atragă atenția și dincolo de granițele României, colaborând chiar și cu artiști internaționali, cum ar fi Krishane pentru single-ul "Lock My Hips" din 2018. Succesul ei continuă să crească, iar fanii așteaptă cu nerăbdare următoarele hituri care să le încânte auzul. Andrei Bănuță este unul dintre cei mai apreciați artiști ai generației sale, fiecare cântec lansat consolidându-i locul în topul preferințelor ascultătorilor. Deși acesta și-a descoperit dragostea pentru muzică încă din copilărie, participarea deopotrivă la cursuri de canto și concursuri, precum și experiențele prin care a trecut și colaborarea cu Mattman Music, au contribuit la conturarea personalității sale muzicale, transpusă în creațiile lui prin elemente R&B și soul, îmbinate cu accente pop. Un artist al contrastelor, nu se sfiește să alterneze versurile profunde și pline de semnificație pe care le compune cu melodiile vibrante și vesele, Citește și: În 2023, colaborarea sa de succes cu Andra pentru piesa ,"Nu m-am gândit la despărțire" a stat timp de 19 săptămâni în Top 10 Media Forest, ajungând chiar pe locul #1. Mai recent, Andrei a colaborat cu DOMINO, lansând ,,Afară plouă", care este prezentă de 8 săptămâni în Top 10 cele mai ascultate piese la radio, atingând poziția #6. Pe lângă cariera muzicală, Andrei este protagonist în serialul "Groapa", demonstrându-și versatilitatea și talentul și ca actor.