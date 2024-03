Global Records și Versus Artist se unesc pentru a susține noile talente: Satoshi, Olga Verbițchi și Marej

Satoshi, Olga Verbițchi și Marej sunt cei care conduc această colaborare între cele două label-uri. Cu stiluri și idei unice, acești artiști promit să ofere o experiență muzicală memorabilă și transformatoare. ,,Sunt încântat să anunțăm această colaborare cu Versus Artist, un partener creativ de încredere din Republica Moldova. Împreună, Global Records și Versus Artist, ne propunem să redefinim peisajul muzical prin conturarea unei platforme puternice pentru artiștii emergenți. Ne angajăm să sprijinim tinerele talente, continuând tradiția de a promova artiștii din Republica Moldova." ne spune Ștefan Lucian, CEO Global Records. ,,Când am creat casa de discuri Versus Artist, desigur, Global Records era un model funcțional de lucru care pe alocuri ne inspira. Astăzi, Versus Artist demonstrează pe propriul exemplu faptul că în Republica Moldova se poate face muzică la un standard internațional de calitate, pot fi organizate concerte și lansări ale artiștilor tineri autohtoni la care se vând toate biletele, iar lumea poartă merch și cumpără CD-uri <<născute în Moldova>>. Citește și: Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice.

