Paradisul groove-ului: Dancing Alone - THRDL!FE x Danny Chris x Felix Samuel

"Dancing Alone" este mai mult decât o simplă piesă – este o vibrație. Începând de la momentul în care melodia începe să răsune, te transportă în paradis, pictând un tablou cu palmieri legănându-se într-o adiere caldă și valuri spărgându-se de mal.

Ritmul molipsitor pulsează prin venele tale, îndemnându-te să-ți miști corpul și să te eliberezi de orice gând negativ.

Și apoi avem parte de o voce netedă, plină de suflet și cu totul captivantă. Fiecare notă poartă o urmă de dorință, o atingere de pasiune, ca și cum fiecare cuvânt ar fi săpat în memoria ta. Te vei regăsi cu siguranță fredonând melodia mult timp după ce muzica se estompează, incapabil să scapi de sentimentul de euforie pe care îl aduce.

Indiferent dacă dansezi sub stele sau pur și simplu visezi cu ochii închiși, "Dancing Alone" te învăluie în îmbrățișarea sa și refuză să te lase. Este mai mult decât o simplă piesă – este o experiență, o călătorie către un loc unde grijile se topesc și rămâne doar fericirea.

Piesa a fost scrisă de Jake Tench și Felix Rutherford și produsă de THRDL!FE și Felix Samuel.

,,<<Dancing Alone>> este o piesă importantă pentru mine din două motive! Primul este capacitatea de a produce ceva care se simte actual, dar are un sunet unic, al doilea fiind faptul că am lucrat la ea cu Felix și Danny, ceea ce a făcut întregul proces distractiv. Este într-adevăr o piesă care te face să te oprești și să asculți. Sunt foarte mândru de ea." spune THRDL!FE. ,,Entuziasmat să dezvăluim cea mai nouă piesă, <<Dancing Alone>> - o colaborare magică cu THRDL!FE și Felix Samuel! Este imnul perfect pentru primăvara din 2024!" spune Danny Chris. ,,<<Dancing Alone>> este o piesă dance pop cu mult caracter. Piesa a fost scrisă pentru a descrie starea aceea în care ești confortabil singur. Trebuie să fim cu toții fericiți cu cine suntem, așa că ideea de a dansa singur și de a-ți forța mintea să elimine senzația de anxietate a fost un factor important în versuri. Piesa funcționează bine cu linia sa de bass grozavă și hook-ul captivant, datorită versatilității sale ar putea fi ușor ascultată într-o plimbare cu mașina în miez de noapte, în sala de sport sau în club." spune Felix Samuel.

THRDL!FE din sudul Londrei (cunoscut și ca Jake Tench) este unul dintre cei mai proaspeți DJ/producători care au reușit să se impună pe scenă în ultimii ani. Deja un producător stabilit pentru unii dintre cei mai mari artiști din mai multe genuri muzicale, el a decis să lanseze un proiect propriu și, în câteva săptămâni, a semnat un contract de înregistrare cu una dintre cele mai mari case de producție muzicală dance din lume, Ministry Of Sound. De atunci, a acumulat sute de milioane de stream-uri, a primit suport DJ/Radio de înaltă calitate și și-a dus seturile eclectice de DJ în jurul lumii pe unele dintre cele mai mari scene. Având deja colaborări cu superstarurile DJ Alok, R3HAB & MOTi, vocaliști de clasă mondială precum Olivia Holt, legenda US RnB Mario și Carla Monroe, plus unii dintre cei mai buni compozitori din industrie (JuliaMichaels, Ester Dean, Toby Gad), precum și remixuri pentru unii dintre cei mai mari artiști din jur (Marshmello, London Grammar), viitorul lui THRDL!FE strălucește extrem de bine.

"Muzica este pasiunea și limbajul meu. Nu există o modalitate mai bună pentru suflet să se exprime," spune Danny Chris, DJ și producător bazat în Germania. De-a lungul carierei sale, Danny a onorat scenele unor dintre cele mai mari festivaluri din Germania, inclusiv celebrul New Horizons. De remarcat este faptul că a împărțit scena cu stele de renume precum Lost Frequencies, David Puentez, Tony Junior și Mike Williams. Pasiunea și dedicarea lui pentru muzică continuă să crească, iar el găsește o mulțumire imensă și încredere în răspândirea din ce în ce mai largă a muzicii sale. Lansările sale recente includ o colaborare cu Crooked Bangs pentru "Don't Tell Me What Love Is", una cu SICKOTOY pentru "Don't Let Me Go" și una cu SBSTN pentru "Sweet Escape".

Felix Samuel și-a construit cu siguranță un nume ca o promițătoare apariție în scena muzicii dance. Cu peste 300 de milioane de stream-uri pe Spotify pentru propriul său proiect artistic și mai mult de 2,5 milioane de ascultători lunar, stilul său unic și melodiile catchy l-au consacrat ca un compozitor serios și o figură importantă în comunitate. Este cel mai cunoscut pentru reimaginarea hitului „Pumped Up Kicks", care a fost certificată cu aur în Austria, Australia, Africa de Sud și în alte câteva țări, iar muzica sa a fost deja difuzată în emisiuni TV preferate ale fanilor din Marea Britanie, inclusiv „Strictly Come Dancing" și „Celebs go Dating". Cu apariții în listele Mint, Tropical House și Chill Tracks - Spotify a promovat cu succes sound-ul lui Felix.

Cu colaborări și compoziții anterioare pentru nume precum Jonasu, MOTi, LIZOT, Madism, Nora Van Elken, CMC$, Wankelmut & Anthony Keyrouz, precum și lansări pe unele dintre cele mai mari case de producție muzicală din lume; 3Beat (Universal), Zeitgeist (Virgin DE), Soave, FHM, Onesevenmusic/Disco:wax, NCS, Perfect Havoc și Heartfeldt (eticheta lui Sam Feldt), cerul este cu adevărat limita pentru tânărul britanic.