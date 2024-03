Satoshi lansează Diferențe - prima piesă alături de Global Records

După anunțul că Global Records și Versus Artist vor colabora pentru a sprijini tinerele talente, Satoshi, Olga Verbițchi și Marej, cel dintâi deschide playlist-ul acestei colaborări. ,,Diferențe" este primul single pe care Satoshi îl lansează alături de Global Records.

Piesa ,,Diferențe" explorează conceptul universal al diversității și unității umane, fără a se limita la un cadru geografic sau politic specific. Pentru Satoshi, ideea de a fi diferit nu este doar un aspect al identității, ci și un element esențial care ne conectează ca oameni.

Cu o viziune optimistă și deschisă, Satoshi ne îndeamnă să ne bucurăm de diversitatea umană și să ne concentrăm asupra aspectelor care ne unesc și ne fac să ne simțim conectați, indiferent de origine sau experiență de viață. Astfel, piesa ,,Diferențe" devine o meditație asupra naturii umane și a modului în care putem să ne îmbrățișăm diversitatea pentru a construi un viitor mai luminos și mai unit.

,,O să pară penibil sau cel puțin straniu, dar ideea de bază a piesei <<Diferențe>> o aveam în minte de ceva timp, fiind provocată de către reflexia mea asupra devizei Uniunii Europene - <<Uniți Prin Diversitate>>. Lol. Știu. :))

Dar la un moment dat am început să mă gândesc la lozinca asta și să o dezbat în capul meu. La prima vedere mi se păru' ceva mult prea abstract și populist, dar apoi am înțeles că e un adevăr cu care rezonez - fiind atât de mulți și diferiți (cel puțin aparent), ca stil de viață, preferințe, opinii etc - ceea ce ne unește este însuși faptul că suntem diferiți. Poate nașterea, moartea, digestia și respirația ar mai fi:))) Dar nu e asta - spuneam că din moment ce ne face la fel faptul că suntem diferiți, nu ne rămâne decât să învățăm să conviețuim cu diferențele unul altuia, să le acceptăm și să stabilim mereu granițe personale și comunitare în care fiecare are loc. După care dezvoltasem gândul și înțelesesem că lucrurile care ne unesc sunt mai puternice, mai constructive decât cele care ne separă - părinții, necesitatea unui adăpost, dragostea interumană, dorul, nevoile, durerea și greutățile iminente ale vieții, necesitatea afecțiunii și grijii.

Am lucrat piesa cu Alexandru Turcu la producție. Este producătorul cu care mă înțeleg cel mai ușor de când sunt în România, atât uman, cât și artistic. Am lucrat ușor, în plăcere.

Videoclipul este regizat de Roman Burlaca, iar directorul de imagine a fost Alex Mureșan și este prima dată când colaborez cu el. Am onoarea de a lucra cu cei mai rezultativi și cotați oameni din industria multimedia din Republica Moldova și România.

Ideea unui cor a venit de la Turcu. Am înregistrat vocile la Chișinău, în studiourile BR Media Group. Țin să le mulțumesc mult pentru receptivitate și operativitate celor din cor: Natalia Casapciuc, Ileana Maștalin, Mihaela Mîrca, Diana Pazyniuk, Alexandra Antoniuc, Marian Spinei, Daniel Bostanica.

Sper să vă placă! Vă îmbrățișez." ne spune Satoshi.

Născut în 1998 în Cahul, Moldova, Satoshi este o voce fresh în peisajul muzicii urbane, cunoscut pentru stilul său inovator, cu rădăcini din muzica tech trap și chopper rap. Alături de atitudinea sa puternică și o voce pe măsură, Satoshi a început să lucreze la primul său album în 2020, iar în 2022 a lansat cu succes primul său album de studio intitulat "RUSH". Printre single-urile lansate și bine primite se numără "Mama mi-a spus" și "Foaie Verde", "Căștile Mele", care a fost prezentat în avanpremieră la Urbanist Sessions. Colaborarea sa cu Carla's Dreams pentru ,,Noaptea pe la 3" a avut un impact imens și i-a adus o bază de fani în România. Au urmat single-uri de succes precum ,"Dansăm", "Unde Verile" și "Ochii".