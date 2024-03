Erika Isac lansează Femei în Parlament și anunță primul său concert la Arenele Romane

Erika Isac este una dintre cele mai fresh apariții din industria muzicală din România. Cu o experiență de peste șapte ani în industria muzicală, Erika a participat de-a lungul timpului la mai multe talent show-uri și e pregătită să demonstreze că merită să fie pe cele mai mari scene ale lumii. În 2023, odată cu apariția sa de succes la Urbanist Sessions, artista a început să se remarce pe scena urbană a muzicii, mai ales datorită piesei "Tap Tap", prima care a deschis seria lansărilor cu mesaj dedicat femeilor. A urmat piesa ,,Femei", care are peste 3M de vizualizări deja, dar și piesa ,,Tupeista", care a urcat rapid în trending-ul YouTube datorită videoclipului și a mesajului controversat. Ultimul său single, "Macarena", este un manifest feminist, manifest care a stârnit milioane de reacții și care marchează doar începutul mesajului pe care artista îl susține. Citește și: Erika Isac n-are frică de nimeni - Bună rău

