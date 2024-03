Piesa care a salvat-o pe Olga Verbițchi - Ultimul Minut

Olga Verbițchi revine în lumina reflectoarelor, mai sinceră și mai vulnerabilă ca niciodată, odată cu lansarea piesei ,,Ultimul Minut".

Această melodie reprezintă o scrisoare de adio transformată într-o experiență muzicală profundă. Olga a transformat dezamăgirea într-o poveste autentică, exprimată fără inhibiții. ,,Ultimul Minut" vorbește despre noi începuturi și despre regăsirea sinelui prin muzică și creație, reprezentând singurul drum către satisfacție și împlinire.

Piesa a fost scrisă de Olga Verbițchi și produsă de Tensso. Videoclipul cinematic a fost realizat de Roman Burlaca - regie, Nicu Lungu - DOP și produs de BR Films.

„<<Ultimul Minut>> este pentru mine cea mai frumoasă scrisoare de adio. Aceasta piesă s-a născut din dezamagire, iar din neputința de a comunica, am înțeles ca pot să vorbesc despre aceasta doar prin cântect. M-am întors acasă de la București și nu știam ce să fac sau cum și într-una din zile am mers la Satoshi la un interviu, pe atunci avea o emisiune la radio. Apoi ne-am conectat și știam de la el că face muzică acasă, produce și scrie. I-am dat un mesaj în care i-am zis: <<Pot să vin te rog la tine să fac muzică? Simt că explodez, am nevoie de asta>>. Am ajuns la Vlad, el îmi arăta beat-uri salvate în PC și am auzit unul extrem de trist care mi-a plăcut instant, i-am dat play în proiect și instant mi-a ieșit primul vers, apoi refrenul, apoi strofele și tot așa. Inițial am făcut piesa asta împreună, el avea o parte la final. Asta a fost în 2021, apoi am rămas cu acest demo mult timp și în 2023 am ajuns să fac parte din familia Versus, am ascultat piesa și am decis că ea trebuie să fie piesa mea de relansare în industrie. Este o piesă reală, în care am fost fără filtre și care m-a salvat.

<<Ultimul Minut>> este despre începuturi noi, regăsirea de sine, despre trecere peste, despre trecut rămas în trecut, despre dorința de a fi nimic altceva decât muzică. Nu există nimic altceva ce aș vrea să fac până la ultima suflare în afară de a scrie și cânta muzica mea." ne spune Olga Verbițchi.

Olga Verbițchi este o artistă extrem de talentată, cu o carismă aparte și o voce inconfundabilă din Republica Moldova, care s-a făcut prima dată remarcată în 2016, când a câștigat X Factor România. Au urmat mai multe single-uri, dar și o pauză de la industrie, timp în care artista și-a căutat sound-ul propriu și a adunat numeroase piese ce urmează să fie lansate. Din 2023, Olga a început să colaboreze cu Versus Artist, primul label full service din Moldova, iar începând cu acest an artista colaborează și cu Global Records. ,,Ultimul Minut" este prima lansare oficială alături de cele două case de discuri. Citește și: E ok să fii Singur acum - Randi

BLACK FRIDAY IREZISTIBIL: OFERTE SPECIALE LA MODIVO

Cum poți preveni afecțiunile articulare

Vizionare placuta