The First Omen: Prequel-ul plin de suspans care reînvie o franciză horror clasică

Inspirată de o poveste creată de Ben Jacoby, producția se adresează atât fanilor seriei, cât și tuturor iubitorilor de filme psihologice de groază și marchează debutul regizoarei Arkasha Stevenson (cunoscută pentru „Legion” sau „Brand New Cherry Flavor”) în lumea filmului de lungmetraj.

Mult așteptatul prequel The First Omen (Întâia profeție) , al șaselea din cadrul francizei clasice horror The Omen, produs de 20th Century Studios, intră începând din cinci aprilie, în cinematografele românești.

Când întunericul pune la îndoială credința

Acțiunea se petrece în anul 1971, în Roma, unde tânăra Margaret, o novice plină de viață și iubire pentru Biserică, are ocazia de a-și îndeplini destinul de a sluji Bisericii. Ajunsă acolo simte, însă, o forță malefică ce îi pune la îndoială propria credință și o conduce spre descoperirea unei teorii a conspirației în legătură cu originea răului pur.

Acest film servește ca prequel al celebrei francize clasice și oferă răspunsuri pentru întrebările neelucidate în versiunile anterioare: The Omen -1976, Damien: Omen II-1978, Omen III: The Final Conflict- 1981, Omen IV: The Awakening – 1991, The Omen remake -2006. În același timp, producția poate funcționa și ca film de sine stătător, aducând în prim plan o poveste atemporală, dar actuală, cu numeroase implicații la subiectele arzătoare din agenda publică a momentului, precum fundamentalism, lupta pentru putere sau solidaritatea feminină.

The First Omen se ridică din punct de vedere al distribuției la același nivel cu filmul original, cu Nell Tiger Free (cunoscută din „Servant” sau „ Game of Thrones”) în rolul lui Margaret Daino, tânăra orfană care, la rândul său, ajunge să lucreze într-un orfeliant, înainte de a-și lua veșmintele călugărești, fără a ști că viața ei urmează să ia o turnură dramatică și înfiorătoare. Din casting fac parte și Sonia Braga („Kiss of the Spider Woman”), în rolul maicii Silva, Ralph Ineson („The Northman”), în rolul părintelui Brennan, personaj care face în mod direct legătura cu ecranizarea originală, sau Bill Nighy („Living”), în rolul cardinalului Lawrence.

Filmările au avut loc la Roma, iar designul vestimentar este semnat de Eve Stewart, nominalizată de patru ori la Premiile Oscar.

