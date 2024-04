Alexandra Căpitănescu lansează piesa Zodia Vrăjitor și primul EP din carieră

După lansarea primului single de după Vocea Romaniei, „Căpitanu'", Alexandra Căpitănescu este puse pe fapte mari și lansează EP-ul omonim, alături de încă patru piese noi: „Ziua Vrăjitor", „Fără tine", „Paranormal" și „Umbra ta".

Alexandra Căpitănescu aduce în prim-plan autenticitatea sa și prezintă materialul „Căpitanu'", care nu este doar un debut muzical, ci și o expresie autentică a viziunii și experiențelor artistei. EP-ul reprezintă o călătorie muzicală ce reflectă diversitatea artistică și talentul incontestabil al Alexandrei și prezintă influențe ce variază de la pop la rock și elemente indie.



Pentru EP, Alexandra Căpitănescu a lucrat cu numeroase nume sonore din industria muzicală cum ar fi Cristian Prajescu, Francis On My Mind, Alexa Niculae, Stefan Paraschiv, Amira Bugheata sau Flat Beats.

De asemenea, vineri, 5 aprilie, Alexandra Căpitănescu susține primul concert după câștigarea concursului Vocea României, concert care este sold-out, astfel că a fost suplimentat și pe data de 6 aprilie, la The Pub Universitate.



Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Vocea României 2023, este un artist unic în piață, cu autenticitate, originalitate, trăire și voce cameleonica. Are potențialul de a susține un concert live cu intensitate de la început până la sfârșit. Este un artist cu magnetism, care poate acapara publicul, reușind să le mențină atenția pe tot parcursul prestației artistice. Alexandra are ușurința de a-și construi momentele originale și să facă un show exploziv. Alexandra are 19 ani și este din Galați, iar în prezent studiază la Facultatea de Fizică din București. Alexandra a mărturisit că este pasionată de sunetul pe care îl scot păsările, iar în copilărie cânta prin casă cu bunica ei. Încurajată să își urmeze visul de a cânta, la vârsta de zece ani, a fost dusă la lecții de canto.