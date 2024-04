Săndel Bălan, despre nunta fiicei sale cu Victor Cornea: Vor fi mulți artiști din București prezenți...

Andreea Bălana fost în centrul atenției în ultima vreme, nu doar pentru talentul său muzical, ci și pentru relația ei înfloritoare cu jucătorul de tenis Victor Vlad Cornea. Într-un interviu recent acordat cancan.ro, tatăl ei, Sandel Bălan, a dezvăluit detalii despre viața personală a fiicei sale, dar și despre cum actualul ei partener de viață i-a schimbat radical felul de a fi.

Relația dintre Andreea Bălan și tatăl ei nu a fost întotdeauna una ușoară, dar în timp au dezvoltat o legătură bazată pe respect reciproc și înțelegere. Sandel Bălan a oferit mai multe detalii despre viața fiicei sale, subliniind în special impactul pozitiv pe care relația ei cu Victor Vlad Cornea l-a avut. Cântăreața este alături de tânărul tenisman de un an acum, iar liniștea pe care o emană reflectă stabilitatea pe care relația lor i-a adus-o în viață.

În ciuda speculațiilor privind o posibilă căsătorie între Andreea Bălan și Victor Vlad Cornea, tatăl său susține că aceasta nu i-a dezvăluit astfel de planuri.

Locuind în Ploiești, Sandel Bălan nu vizitează prea des Capitala. Cu toate că a trecut un an de când Andreea Bălan a început relația cu Victor Vlad Cornea, care locuiește în casa ei, tatăl său nu a avut încă ocazia să-l întâlnească pe sportiv.

"Nu l-am întâlnit încă. Am auzit că a fost în Portugalia... Andreea este mereu cu el ori de câte ori poate. Dar mai întâi își onorează invitațiile la concerte și angajamentele de filmare pentru 'Te cunosc'. Are și multe reclame, dar își gestionează timpul. Are proiecte semnificative care o definesc ca artistă", a remarcat el.