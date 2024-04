Amna, de la durere la încredere în sine. Artista, lecții din postura de mamă singură: Nu se dezvoltă nimeni în stare de confort

Amna și-a deschis inima într-un interviu sincer, vorbind despre lupta ei cu singurătatea și modul în care și-a reconstruit viața după divorțul de tatăl fiului său. Într-o poveste emoționantă despre curaj și reziliență, Amna a dezvăluit învățămintele profunde pe care le-a dobândit în timpul acestei călătorii dificile.

În anul 2019, lumea a fost surprinsă de veștile legate de divorțul Amnei de Cristi Mușat, după o căsnicie de 9 ani și o poveste de dragoste care a durat, în total, 12 ani. Despărțirea lor a fost o experiență dureroasă, mai ales că la mijloc este și un copil, rodul iubirii lor, David. Arista a recunoscut că a trecut prin momente de suferință profundă, însă a găsit în ea resursele necesare pentru a merge mai departe.

„Ce merităm, aia primim, că până la urmă ce ne e scris, aia se întâmplă. Contează cum te ridici și să alegi cum să lupți în fiecare zi. Eu mă gândesc întotdeauna pe cine n-aș vrea să dezamăgesc în viața asta. Părerea mea e că avem niște obligații nescrise față de niște oameni care s-au sacrificat pentru noi să fim aici. În fiecare zi mă simt insuficientă, pentru că societatea are talentul ăsta să scoată din orice fel de femeie chestia asta. Eu m-am născut o femeie frumoasă, dar am lucrat. În momentul în care lucrezi foarte mult la tine să ajungi cea mai bună variantă a ta, te îndoiești foarte mult de tine. Din experiența divorțului, am învățat că munca mea e munca mea, nu se mai atinge nimeni de ea”, a precizat Amna, potrivit Kanal D.