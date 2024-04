Holy Molly și Zodier te vor face Fericit cu noua lor piesă

Holy Molly și Zodier îți aduc piesa ,,Fericit" - un adevărat manifest al unei iubiri puternice, care strălucește cu o lumină ce pare să nu se stingă niciodată. Cu o combinație captivantă de versuri încărcate de pasiune și armonii vibrante, această piesă îți captivează inima încă de la primele acorduri.

Holy Molly impresionează prin sound-ul său plin de emoție, transmitând fiecare sentiment cu o sinceritate tulburătoare, în timp ce Zodier creează un cadru sonor care amplifică fiecare puls al acestei iubiri arzătoare. Versurile conturate de Zodier povestesc despre o legătură care transcende timpul și spațiul, o iubire care nu se teme de provocări și obstacole, ci le înfruntă cu determinare și pasiune.

Piesa a fost scrisă de Zodier, Adrian Iordan, Alexandru Turcu și Dan Ionescu. Producția a fost realizată de Adrian Iordan și Alexandru Turcu.

Holy Molly este o cântăreață, compozitoare și actriță cunoscută pentru vocea sa puternică și versurile captivante. Artista este considerată o stea în ascensiune în industria muzicală românească și nu numai. Single-ul său "Shot a Friend" i-a adus o nouă bază de fani și un disc de aur, deoarece piesa a ajuns pe primul loc în topul celor mai ascultate melodii în Polonia și în topurile CIS, continuând succesul internațional al pieselor precum "Menage a Trois", de asemenea premiată cu discul de aur, "Back to Her" și "Twinkle Twinkle". A urmat lansarea hitului "Plouă" în colaborare cu Tata Vlad, o piesă care a urcat pe prima poziție în topurile radio din România. Single-ul său "Watch Me" a reușit, de asemenea, să rămână în Top 10 Airplay Radio în România timp de mai multe săptămâni, devenind una dintre cele mai ascultate piese în acea perioadă, iar "Sunday Night" a ajuns pe locul trei în Radio Chart în Polonia. În 2023, artista a lansat alături de ADI piesa "Totul meu", care a ajuns #1 în topul celor mai ascultate de la radio și #1 în România pe platforma TikTok, fiind cea mai utilizată piesă a anului. În plus, artista a dezvăluit EP-ul său de debut intitulat "Liliac," iar single-ul său recent "Freaks in Town" a stârnit interes în Turcia.

Zodier a descoperit pasiunea pentru muzică la vârsta de 10 ani, când mama sa i-a cumparat o chitară din supermarketul din oraș. A învățat singur să cânte la instrument și, câțiva ani mai târziu, a început să cânte pe străzile din Timișoara, cu intenția de a aduce măcar puțină lumină pe fețele trecătorilor. Influențat de artiști precum Ed Sheeran, Eric Clapton, Post Malone și The Motans, artistul a început să-și scrie propriile versuri, trimițându-le apoi către The Motans prin intermediul social media. A fost invitat la scurt timp după de către acesta la o serie de sesiuni, unde a lucrat alături de producători titrați precum Marci & Sebi (INNA, Carla's Dreams, The Motans, Irina Rimes), Alex Turcu (Carla's Dreams, Irina Rimes, Alina Eremia) și Damian Rusu (The Motans, Irina Rimes, Damian Drăghici, Connect-R). Piesa sa, ,,Albastru răsărit", s-a aflat în Top 100 Radio Airplay România, pentru ca ulterior artistul să lanseze un întreg EP, intitulat ,,Mă auzi?". Ultima sa colaborare alături de YUKA, ,,La Sacou", a stat timp de 4 săptămâni în Top 10 cele mai ascultate piese de la radio, ajungând până pe locul #6.