Conexiune sonoră: MIRA și rareș împreună în Să fii tu

MIRA și rareș colaborează pentru prima dată și lansează ,,Să fii tu" - o exprimare delicată și sensibilă a unei iubiri profunde și a dorinței de a se topi în întregime în persoana iubită.

Vocile celor doi artiști se împletesc armonios, creând o atmosferă încărcată de emoție și pasiune, care te face să pui piesa pe repeat. Astfel, "Să fiu eu ochii tăi, să fiu eu gura ta..." devine un refren care rămâne întipărit în mintea voastră, capturând esența unei relații în care doi oameni își doresc să devină unul. Enjoy!

Piesa a fost scrisă de Alexandru Pelin și Vlad Lucan, care s-a ocupat și de partea de producție. Videoclipul îi are ca personaje principale pe MIRA și rareș, în rolul îndrăgostiților. Acesta a fost realizat de Quba, Moza Kaliza și Loops Production.

,,Îmi era dor să cânt despre dragoste, să fac o declarație în versuri și mă bucur că rareș a acceptat să dea culoare împreună cu mine acestui mesaj. Îmi doresc să se regăsească foarte mulți oameni dornici să dăruiască iubire prin piesa asta." ne spune MIRA.

,,Era momentul pentru o nouă piesă sensibilă și mă bucur că ea se întâmplă alături de MIRA. Cred că ne-am descurcat foarte bine în a transmite mesajul versurilor și sperăm că și vouă vă va plăcea la fel de mult." ne spune rareș.

MIRA Divina este o artistă completă, cunoscută pentru versatilitatea sa și abilitățile vocale remarcabile. Cu o prezență puternică pe platformele online, își ține aproape urmăritorii prin experimentarea continuă a diverselor forme de conținut. De la debutul său în trupa Anonim și până la succesul său solo, colaborările sale cu artiști precum Skizzo Skillz, Corina și DJ Project au fost întotdeauna remarcabile. Hiturile sale, precum "Fete din Balcani", "Inima nebună" și "Uit de tine", au fost imediat adoptate de public și au strâns milioane de vizualizări pe YouTube. Însă MIRA nu se oprește aici - ea și-a extins influența și în afara granițelor țării. În 2024 a lansat prima piesă în limba spaniolă - „DURO", continuând succesul pieselor „Come with me", „Strawberry Heart" și „Bad Booty". Prin intermediul unei prezențe active pe Instagram, Facebook și TikTok, MIRA rămâne în contact direct cu fanii săi, ceea ce îi întărește legăturile și le oferă o experiență autentică în fiecare zi.

Originar din Cluj, rareș, fost student la Drept, a renunțat la facultate pentru a concura și câștiga competiția One True Singer. La scurt timp, single-ul său "Nașpa" cu Arkanian era fredonat de milioane de oameni, rareș construindu-și comunitatea de fani și ajungând pe scenele celor mai mari festivaluri. A urmat succesul cu "Buchet de trandafiri", alături de Olivia Addams, care a ocupat primele poziții în topurile de radio și a obținut locul #2 în Media Forest. Best New Artist la The Artist Awards 2022, rareș și-a surprins audiența și cu rolul principal din "Romina VTM", film pentru care a contribuit și la coloana sonoră, ,,La tine și la bani", colaborarea cu Bogdan DLP devenind cea mai ascultată piesă în platforma Spotify din România în 2023. Mai mult decât atât, colaborarea cu Theo Rose și DOMINO pentru "Sâmbătă seară" a atins #1 în topul căutărilor Shazam și a rămas în Top 10 Media Forest timp de 13 săptămâni, cu peak position #2. Versatil și fresh, rareș e pregătit să își uimească publicul și în 2024.