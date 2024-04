INNA prezintă Queen Of My Castle în colaborare cu Kris Kross Amsterdam

INNA revine cu o nouă colaborare, de data aceasta cu Kris Kross Amsterdam, pentru "Queen Of My Castle". Piesa este un omagiu adus clasicului din 1997 - "King Of My Castle" de la Wamdue Project, care a câștigat popularitate mondială cu remixul lui Roy Malone din 1999. Acum, Kris Kross Amsterdam și INNA adaugă propriul lor twist piesei.