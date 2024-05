"Ești doar un produs de marketing". Când gurile rele vorbesc, Erika Isac e aici să le închidă cu talentul și capacitatea sa de a livra versuri. "Industry Plant" e pentru toți cei care au umplut secțiunea de comentarii fără vreun motiv fondat, e răspunsul pe care Erika nu putea să îl livreze mai bine decât muzical. Versurile piesei "Industry Plant" au fost scrise de Erika Isac, muzica de Erika Isac, ZIOAN, GAV și producția de GAV și ZIOAN. Videoclipul a fost regizat de Sânziana Pantazi & frnk. și produs de Rabbit Studio. Erika Isac este una dintre cele mai fresh apariții din industria muzicală din România. Cu o experiență de peste șapte ani în industria muzicală, Erika a participat de-a lungul timpului la mai multe talent show-uri și e pregătită să demonstreze că merită să fie pe cele mai mari scene ale lumii. În 2023, odată cu apariția sa de succes la Urbanist Sessions, artista a început să se remarce pe scena urbană a muzicii, mai ales datorită piesei "Tap Tap", prima care a deschis seria lansărilor cu mesaj dedicat femeilor. A urmat piesa ,,Femei", care are peste 3M de vizualizări deja, dar și piesa ,,Tupeista", care a urcat rapid în trending-ul YouTube datorită videoclipului și a mesajului controversat. Ultimele două piese lansate de artistă, „Macarena" și „Femei în Parlament", au generat milioane de reacții. Aceste single-uri abordează probleme sociale actuale dintr-o perspectivă feministă, tratând subiectele cu sinceritate și curaj. Citește și: Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice.

