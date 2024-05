Mesajul de susținere al Iuliei Albu pentru fostul ei soț, care se luptă cu cancerul. Ce se va întâmpla cu designerul?

Iulia Albu și-a exprimat sprijinul și afecțiunea față de fostul său soț, Mihai Albu, într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare. Fosta concurentă de la America Express a făcut public un mesaj special, însoțit de imagini cu Mihai și fiica lor, manifestându-și solidaritatea în fața luptei acestuia cu cancerul.

Mesajul încărcat de emoție al Iuliei vine în urma anunțului făcut de Mihai Albu prin intermediul paginii sale personale de Facebook, în care a dezvăluit diagnosticul de cancer de prostată și intervenția chirurgicală prin care a trecut. Designerul a menționat că se află într-o perioadă de convalescență, monitorizat de echipa medicală, iar progresele sale sunt vizibile de la o zi la alta.

„Împărtășesc cu voi experiența prin care am trecut de curând, o călătorie pe care am inceput-o cu multă speranță. În urma unui control de rutina cu rezultate modificate, rezultate ce au condus ulterior la investigații imagistice și de laborator specifice, am fost diagnosticat cu cancer (adenocarcinom- formă malignă) de prostată. A urmat o operație de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali, intervenție chirurgicală realizată de (...) si echipa sa, cărora le multumesc pentru profesionalism si implicare. Încă mă aflu in perioada de convalescență permanent monitorizat de echipa chirurgicală , iar progresele se văd de la o zi la alta. Este extrem de important sa nu ignorați evaluările medicale periodice pentru că vă pot salva viata. Voi lăsa timpul să-mi vindece rănile, chiar mă asteaptă multe creații spectaculoase”, a scris el pe Facebook.