I-am pus cateva intrebari Doinitei Oancea si ea, cum statea asa, a dat cateva raspunsuri. Ce mai face, unde si mai ales de ce.

Ce mai faci? Unde? Si mai ales, de ce?

Ma bucur ca ma intrebi, adevarul este ca fac o gramada de chestii noi de cand nu am mai vorbit, ca de exemplu, joc intr-un serial nou, care va avea premiera pe 18 septembrie, la Happy Channel, si pe care chiar va invit cu drag sa il vizionati. E un serial cu povesti de viata captivante, inedit (filmat integral cu telefonul mobil), in care veti regasi multi actori dragi tuturor din generatii mai vechi si mai noi (Marian Ralea, Carmen Tanase, Virginia Rogin, Ioana Ginghina, Andreea Ibacka, Augustin Viziru, Cristina Ciobanasu si Vlad Gherman). Apoi, ca si proiect secundar, ma ocup in continuare de atelierul meu si pregatesc niste piese vestimentare "ready to wear" semnate "Reflection Clothing Lab by Doinita Oancea", dar si rochii de seara si rochii de mireasa la comanda, sub numele "Atelier de frumos".

Mai fac blogging (doar din cand in cand pentru ca nu este un job, este placere) si live-uri pe facebook pe care le puteti gasi sub hastagul #welcometomybeautylab. Nu ma pot lasa de pasiunea asta a mea pentru makeup si atunci shareuiesc ce am invatat tuturor fetelor dispuse sa intre pe pagina mea. Credeti-ma ca sunt foarte multe! Pregatesc ceva dragut legat de acest domeniu, as fi vrut sa reusesc sa il "lansez" anul asta, dar nu am timp, asa ca aman pentru la anu’. Tot ce fac, fac cu drag, cu multa daruire si bucurie. Ma simt norocoasa ca pot face in viata asta tot ce-mi place!

Daca te-ar pune cineva sa-ti construiesti singura un rol, ce rol ti-ai face? Ce ti-ar placea sa joci, daca ar fi dupa tine?

Ma tot gandesc de ceva vreme la un rol negativ, un rol de femeie rea, perfida, tradatoare, mincinoasa... fix ce nu suport eu in viata asta! Sau un rol de politista-karatista (asta pentru ca mi-ar fi placut sa fiu politista). Mi-ar placea un personaj greu de construit, sincera sa fiu, unul complex, care sa ma munceasca foarte mult pe interior!

Si in viata ta de zi cu zi, ce rol joci?

Niciunul! Sunt eu, Doinita, fata simpla, dar complicata in acelasi timp!

Te mai urmareste rolul care te-a facut celebra? Ai reusit sa te desparti de personajul pe care-l interpretai in telenovela?

Oamenii nu uita de "Minodora" si nu am cum sa uit vreodata acest personaj, nu pentru ca m-a facut celebra, ci pentru ca a fost prima mea experienta de acest gen. Probabil ca am avut ceva de oferit publicului, daca la primul rol am reusit sa atrag un public asa numeros.

De ce-ti e dor din perioada aceea?

De tot!