Pe Ami ajungi sa o indragesti doar ascultandu-i piesele. Se adauga un plus de admiratie in momentul in care o vezi si descoperi ca este o femeie frumoasa cu un simt estetic foarte dezvoltat. Si apoi o asculti cum vorbeste, ii citesti raspunsurile la intrebari si parca te regasesti in ea, parca vorbeste in numele tau atunci cand povesteste despre felul ei de a fi, despre experientele de zi cu zi.

Frumusetea vine din interior. Ce te face pe tine frumoasa?

Increderea in mine, in ceea ce sunt, optimismul, linistea, fericirea, libertatea, respectul si aprecierea celor dragi, a celor care ma asculta si imi transmit energie buna, ma fac sa ma simt frumoasa.

Iar faptul ca sunt o mica parte din aceasta lume, cu tot ce mi-a fost dat in ea, ceea ce am realizat si voi realiza, ma face sa ma simt si mai frumoasa.

Spuneai intr-un interviu ca piesele tale vor spune intotdeauna o poveste in care lumea sa se regaseasca. Dar tu? Ai trait fiecare poveste pe care o canti?

Am trait si traiesc povestile cantate de mine iar cel mai frumos lucru este ca si cei care ma asculta si ma fredoneaza, au trait cel putin la fel de intens fiecare poveste in parte.

Iubirea, dezamagirea sau fericirea sunt sentimente simtite si resimtite de nenumarate ori in viata de fiecare dintre noi.

Multi artisti plang in studioul de inregistrari atunci cand isi interpreteaza piesele, sau o anumita piesa, pentru ca ii rascolesc foarte mult. Tu ai o piesa care te-a facut sa plangi?

Da, aproximativ toate piesele din repertoriul meu ating cate un punct slab care m-a facut sa plang, care mi-a provoacat emotii profunde, dar inca nu am ajuns la performanta de a plange intr-o sesiune de inregistrari.

Din pacate, se pierd artisti buni din cauza depresiei, o boala incurabila, daca ma intrebi pe mine, dar cu care poti trai ani buni daca stii sa o tii sub observatie. Care este parerea ta vis-a-vis de depresia artistilor. Contribuie atitudinea fanilor la ea?

Pentru cei mai sensibili si pentru cei care nu au destula incredere in ei, cu siguranta contribuie orice parere sau atitudine din jur, nu doar a fanilor. Pentru noi, artistii, DA, e importanta parerea fanilor, dar trebuie sa existe o limita. Si mintea si sentimentele ori gandurile se educa si depinde doar de noi, de autoeducarea noastra inspre a vedea lucrurile mult mai simplu.

Am avut si eu momente de ratacire din cauza dorintei mari de a fi pe placul celor din jur, dar am invatat ca nu e nicio tragedie daca nu sunt perfecta pentru lume, atata timp cat lumea e perfecta pentru mine asa cum este ea. Am invatat sa ma accept asa cum sunt, sa ma iubesc cu tot ce am crezut ca este imperfectiune, sa admit ca greselile fac parte din cursul existentei mele.

Te-ai simtit vreodata coplesita de ceea ce ti se intampla? Ai simtit vreodata ca pierzi controlul?

N-am sa uit niciodata momentul in care, imediat dupa lansarea primului meu single “Trumpet Lights”, aflandu-ma intr-un club, necunoscuta fiind la vremea aceea si nestiind ca piesa rula in cluburi, am auzit-o dintr-o data urland in boxe. A fost un moment coplesitor sa vad atata lume in jurul meu fredonand vers cu vers piesa la care nu m-as fi gandit vreodata ca o sa ajunga No. 1 intr-un timp atat de scurt. A fost un moment istoric pentru mine.

Am simtit ca imi pierd si controlul atunci, pentru ca s-a intampla totul cu o viteza atat mare, incat nu stiam cum sa gestionez situatia. De obicei imi pierd controlul atunci cand lucrurile nu mai tin de mine.

Unde fugi atunci cand vrei sa te regasesti?

Am multe locuri in care sa “fug”. De cele mai multe ori, ma ascund intr-o carte. Invat sa fiu constienta de foarte multe lucruri citind si cautand raspunsuri la intrebarile mele. Ma regasesc intre prieteni, familie si locuri dragi mie.

Se spune, si chiar asa este, ca este extrem de important sa petrecem timp cu noi. Iti acorzi acest timp? Ai un ritual pe care il respecti cand ai o zi libera?

Da, imi rezerv timp pentru mine si cu mine, oricat de importante lucruri as avea de facut. Am decis ca am nevoie de mai mult timp personal pentru a-mi putea pastra sanatatea menatala, emotionala si fizica, astfel pot mentine un echilibru in viata mea. Unul din ritualuri este renuntarea la telefon, internet si fuga in natura.

Esti cea mai buna prietena a ta?

Cu siguranta imi stiu toate secretele (n.r.: rade). E si usor dar si greu sa-mi fiu prietena. Atunci cand ma uit in oglinda si vad celalalt taler al balantei din mine, apare contradictoriul si incepem sa ne certam. Dar incerc sa fiu sincera cu mine si sa ma incurajez singura atunci cand e cazul.

Ce conteaza cu adevarat pentru tine in momentul de fata?

Conteaza sa traiesc intens tot ceea ce imi ofera viata, sa constientizez fiecare clipa, cu bune si cu rele si sa ma bucur chiar si de micile obstacole din care invat, fiindca am ajuns la concluzia ca binele si raul fac parte din acelasi joc.

Ai o carte sau un film care te-a ajutat intr-un anumit moment al vietii?

“Puterea Prezentului” - Eckhart Tolle. E cartea pe care o citesc acum. E fascinant cum o carte de acest gen mi-a patruns in subconstient inca de la primele pagini. Fara sa vrei iti deschide ochii asupra unor lucruri pe care nu le stim pretui cat ar trebui la momentul potrivit, asa cum e si “prezentul” pe care ar trebui sa il traim mai intens fara a ne bloca in trecut sau fara a ne gandi prea mult la un viitor. O recomand cu drag. Iar ca sa dau un exemplu si de un film care m-a marcat in urma cu cativa ani, a fost “Glitter” , un film care m-a ambitionat si in acelasi timp mi-a aratat cum poti sa stralucesti chiar si in cele mai negre momente ale vietii.

Mie imi plac mult citatele inspirationale. Sunt de parere ca, atunci cand le citesti cu inima, chiar iti pot schimba dispozitia in bine. Imi poti lasa un citat/o vorba care te incurajeaza de fiecare data cand il/o citesti?

Daa, chiar am o lista foarte lunga. Printre favoritele mele sunt: