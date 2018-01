Romanilor le lipseste umorul. Nu este o problema de ieri sau de azi, este o stare pe care ajungi sa o constientizezi abia cand mai cresti, cand te maturizezi si incepi sa acorzi mai multa atentie oamenilor din jurul tau. Atunci cand iti faci timp sa ii asculti, sa ii privesti dincolo de trup si sa ii intelegi.

Am mers zilele trecute la teatru, la "Luminita, de la capatul tunelului", o comedie amara cu Bebe Cotimanis, Monica Davidescu, Dragos Stemate si Alexandra Poiana in rolurile principale. Am ras cu pofta, am savurat fiecare replica, insa nu am putut sa nu remarc fetele lipsite de expresie ale unora dintre cei care dadusera bani sa se bucura de o piesa de teatru buna. Dar unde era bucuria?

Au fost trei in mod special care mi-au atras atentia: un cuplu de tineri si o doamna super cocheta. Nu au schitat un zambet, iar privirea mea cadea pe ei fix intr-un moment in care eu eram cu zambetul pana la urechi. Atunci mi-am dat seama ca ar trebui sa ma bucur mai mult de momentele amuzante. Am avut si eu o perioada in care nu mai radeam la comedii si m-am speriat tare, asa ca am inceput sa ma uit la Friends, la comediile cu Marilyn Monroe si la tot ce am gasit cu Charlie Chaplin pe Youtube. Simt nevoia sa rad copios pana la si cele mai prostesti scene. Si-mi face bine, ma ajuta sa privesc viata dintr-o lumina mai buna.

Sursa Foto: Shutterstock/Syda Productions

Cele mai frumoase lectii de viata de la Charlie Chaplin

The Great Dictator, City Lights, Modern Times, The Kid, The Gold Rush si A Dog's Life sunt doar cateva dintre filmele de succes ale lui Charlie Chaplin, dar pana sa ajungi sa le vezi pe toate, te invit sa citesti si cateva citate inspirationale si lectii de viata rostite si traite de acesta.

In ziua in care m-am iubit cu adevarat, am incetat sa doresc o viata diferita si am inceput sa inteleg ca tot ceea ce mi se intampla, contribuie la dezvoltarea mea personala. Astazi, stiu ca aceasta se numeste … Maturitate.

In ziua in care m-am iubit cu adevarat, am inceput sa ma eliberez de tot ceea ce nu era benefic... Persoane, situatii, tot ceea ce imi consuma energia. La inceput, ratiunea mea numea asta egoism. Astazi, stiu ca aceasta se numeste … Iubire de sine.

Vei vedea ca merita sa iti traiesti viata, doar daca zambesti putin.

Umorul ne intareste instinctul de supravietuire si ne salveaza sanatatea mentala.

Nimic nu este permanent in aceasta lume cruda - nici macar problemele noastre.

Linistea este un dar pe care putini il stiu pretui. Poate pentru ca nu poate fi cumparata. Cei bogati cumpara zgomote…

Oglinda este cea mai buna prietena a mea, atunci cand plang, ea nu rade niciodata.

Priveste cerul. Nu vei vedea niciodata un curcubeu daca te uiti in jos.