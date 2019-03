Ziua Internationala a Femeii, sarbatorita la Opera Nationala

Pe 7 martie 2019, la Opera Nationala, vom sarbatori doamnele din lumea afacerilor in cadrul Galei “Women in Economy” Vor primi distinctii antreprenoare de top şi doamne care conduc cele mai mari companii de pe piata romaneasca Va fi prezentat studiul cu privire la dezvoltarea antreprenoriatului feminin din Romania Va fi lansata prima editie a “TOP 50 Femei in Economie”, realizat de portalul de business banii.net

Comunicat de presa

Bucuresti, 01 Martie 2019 - Meritele doamnelor care au schimbat lumea afacerilor din Romania trebuie recunoscute. Cu o educatie academica solida, acestea au reuşit sa-si dovedeasca valoarea intr-un mediu extrem de complicat. Indispensabile in organizatii, fac parte din board-uri si chiar conduc destinele celor mai mai mari companii prezente in Romania. Mai mult, cu munca si perseverenta, cele care au ales drumul antreprenoriatului au reusit sa gaseasca veritabile retete de succes. Prin urmare, pe data de 7 martie 2019, la Opera Nationala Bucuresti, Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) şi jurnaliştii Capital Media Production au ales sa sarbatoreasca cu fast toate doamnele din business prin organizarea Galei “Women in Economy”.

“Astazi nu mai traim in definitii, cream definitii, schimbam conceptii, invingem mentalitati si avem curaj! Asa arata femeia de afaceri contemporana, femeia care indrazneste sa piloteze cu calm si cu multa abilitate cursa antreprenoriatului”, spune Cristina Chiriac, preşedinte CONAF.

In cadrul evenimentului, la care şi-au anuntat prezenta inalte oficialitati din Romania şi din strainatate, vor primi distinctii antreprenoare de top şi doamne care conduc operatiunile unor companii gigant, care asigura o parte insemnata din PIB-ul Romaniei.

In plus, va fi prezentat un studiu realizat de Frames, care are o concluzie incurajatoare: “din ce in ce mai multe doamne se implica in businessul romanesc”. Astfel, numarul femeilor prezente in afaceri - din pozitia de manager, actionar, administrator sau PFA - a crescut fata de 2014 cu aproape 100.000. Cele mai multe au, in prezent, varsta intre 34 si 49 de ani, studii superioare si experienta in business, cladita in principal in companiile pentru care au lucrat in trecut. Alte lucruri inedite despre acesta cercetare de piata vor putea fi aflate in cadrul evenimentului.

Un alt punct de interes al evenimentului consta in lansarea „TOP 50 Femei in Economie”, anuar in care veti gasi poveştile unor doamne care fac performanta in business. Rasfoind catalogul, veti descoperi niste doamne despre a caror existenta poate nu stiati, dar de la care, cu totii, avem multe de invatat.

Despre CONAF

Confederatia Nationale pentru Antreprenoriat Feminin este organizatia care are ca obiectiv promovarea si sustinerea antreprenoarelor din Romania. in plus, işi propune cresterea competitivitatii, coagularea antreprenorilor din Romania, realizarea unei platforme comune de cooperare cu confederatii internationale, sustinerea intereselor antreprenorilor in spatiul UE, schimb de experienta şi promovarea intereselor economice ale Romaniei.

CONAF reuneste trei mari Federatii si patru Asociatii: Federatia Femeilor de Afaceri din Regiunea Nord-Est, Federatia Patronatelor Femeilor Antreprenor, Asociatia Nationala de Turism Rural, Ecologic si Cultural (ANTREC), Asociatia Freelancerilor, Asociatia Nationala a Antreprenorilor (ANAA) şi Asociatia Romana pentru Procotol si Ceremonial.

Despre CM Production

Capital Media Production este o companie noua in spatiul media din Romania care are ca obiect de activitate dezvoltarea de produse noi si atractive in domeniul dezvoltarii culturii economice si nu numai. Pe langa divizia online care gestioneaza site-urile Banii.net, TopAntreprenori.ro, EnergyHub.ro si PiataPresei.ro, CM Production dezvolta produse cu valoare adaugata mare precum Top 100 - Cei mai buni antreprenori, Top 50 Femei in Economie etc., dar si productii video de o inalta calitate.

Detalii suplimentare:

Cristina Chiriac

presedinte CONAF

cristina@cristinachiriac.ro

Ciprian Mailat

managing director CM Production

0729729663

ciprian.mailat@gmail.com

ciprian.mailat@banii.net