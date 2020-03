Comunitatea este importantă!

Proprietarul Domeniilor Averești, Constantin Duluțe, a încheiat un contract pentru dotarea cu un aparat de analiză Real Time PCR a Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman”, din Bârlad.

comunicat de presa

„Este important ca mediul de afaceri să se mobilizeze pentru un răspuns rapid în situații de criză, iar motivul cel mai important este siguranța comunității din care facem parte. Este evident ca un singur spital regional (ref. Spitalul de boli Infecțioase Iași) nu poate face față necesității, în creștere, de testare a celor suspectați de infectare cu Covid-19, iar diagnosticarea rapidă a acestora este esențială în prevenirea răspândirii virusului în cadrul comunităților. Acum o săptămână am luat hotărârea să fac ceva pentru județul Vaslui, am căutat furnizori de aparate, alături de fiica mea și de câțiva doctori de încredere, și am răspuns apelului făcut recent de Primăria Municipiului Bârlad pentru dotarea spitalului municipal. Sperăm că se vor procesa probe, la Bârlad, pentru întreg județul, însă în acest moment structurile locale sunt cele care pot asigura respectarea protocolului de testare impus la nivel național.”

Conform comunicatului Primăriei Municipiului Bârlad, prin Biroul de Presă și Relații Publice al Primăriei Municipiului Bârlad, aparatul (Real Time-PCR), în valoare totală de 75.898 de dolari, din care a fost achitat deja avansul de 52.000 de dolari, este similar cu cel aflat în dotarea Spitalului de Boli Infecțioase din Iași și va veni însoțit de kit-uri aferente pentru determinarea COVID 19. Aparatul va ajunge la Bârlad în zilele următoare dat cât mai urgent posibil, timp în care personalul medical al spitalului din Bârlad va pregăti și dota spațiul și personalul care îl va folosi.

„Important este că apelul nostru a avut ecou și că astfel oamenii, fie ei simpli sau de afaceri, au conștientizat momentele grele prin care trecem cu toții. Într-adevăr, am fost contactat de domnul Constantin Duluțe, care s-a oferit să facă această donație vitală pentru situația în care ne aflăm, motiv pentru care nu pot decât să îi mulțumesc public, în numele tuturor locuitorilor municipiului Bârlad!”, a declarat primarul Dumitru Boroș.

