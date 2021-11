Black Friday 2021: Xpert Beauty pregătește reduceri de până la 70% pentru 12 000 de produse distincte în perioada 9-15 noiembrie

Xpert Beauty, companie de retail care activează în domeniul produselor cosmetice profesionale, fondată în România, desfășoară campania de Black Friday începând de astăzi până pe 15 noiembrie, pe platforma de e-commerce www.xpertbeauty.ro și în cele 13 magazine proprii. Peste 12 000 de produse distincte vor avea reduceri importante, de până la 70%.

Produsele-ancoră care se vor găsi la prețuri semnificativ reduse în această perioadă sunt preponderent din categoriile de îngrijire a părului și a tenului, însă și produsele din celelalte categorii, precum cea de make-up, vor înregistra prețuri speciale. Astfel, brand-uri binecunoscute, precum Babor, Guinot, Kerastase, L’Oreal, Moroccanoil, Wella etc. vor putea fi accesate la cel mai scăzut nivel de preț din an. Câteva exemple: vopseaua de păr Koleston Wella Professional se va găsi la 29 lei, o selecție de fiole Babor la 79 lei, crema Guinot Hydra Finish va avea prețul de 99 lei. Cel mai mare procent de discount va fi la produse precum șamponul pentru volum Sexy Hair (70%), o selecție de gene false Ardell (70%), produse de make-up selectate de la Andreia (70%), periile Wet Brush (70%), masca L’Oreal Professionnel Absolut Repair (50%), gama Kerastase (40%), gama Moroccanoil (40%)

„În dezvoltarea business-ului nostru, am avut întotdeauna o abordare customer-centric. Suntem bucuroși că putem susține, pentru al treilea an, alături de echipa și de partenerii noștri acel moment în care consumatorul simte, cu adevărat, startul sezonului de sărbători. Experiența anului trecut, în care obiceiurile de consum din domeniul nostru s-au schimbat, fiind vizibilă tendința de do-it-yourself și de achiziționare a produselor profesionale pentru îngrijire în confortul propriei locuințe, ne-a adus un nivel în plus de pregătire din punct de vedere tehnologic, al dialogului cu clienții noștri, al selecției de produse adaptate nevoilor reale ale acestora, al stocurilor și al know-how-ului echipei noastre. Ne așteptăm să avem peste 250 000 de vizitatori unici pe platforma online, iar cuantumul din Black Friday 2020 de 15 000 de comenzi și 40 000 de produse vândute să fie depășit.”, declară Răzvan Afenduli, Managing Partner Xpert Beauty

Pe lângă diversitatea de produse și brand-uri intrate în campanie și prețurile atractive, experiența de shopping este definitivată printr-o varietate de metode de plată și livrare. Produsele pot fi plătite prin card, cash, prin Apple Pay și Google Pay. Din estimările Xpert Beauty, peste 65% din plăți vor fi făcute cu cardul. Livrarea produselor se va realiza prin curier acasă, în easy box sau prin opțiunea click & collect.

