Am observat în ultima vreme tot mai mulţi oameni care îşi doresc să facă voluntariat, dar nu ştiu în ce direcţie să o apuce, ce anume ar trebui să facă şi cu cine să vorbească. Există dorinţa de a ajuta, dar mulţi se opresc înainte să înceapă pentru că simt că nu au suficiente informaţii în acest sens.

Şi pentru că în această perioadă Ajungem MARI, una dintre organizaţiile care face minuni cu ajutorul voluntarilor, este în plin proces de recrutare, i-am invitat la o discuţie pe această temă pe Diana Bere, director de programe şi trainer la Pro Vobis, una dintre cele mai vechi organizaţii din România dedicată dezvoltării voluntariatului prin activităţi de instruire, consultanţă şi cercetare, și pe Ion Mateş, coordonator al voluntarilor la Ajungem MARI.



Diana, în România ideea de voluntariat nu a fost înţeleasă şi promovată prea bine multă vreme, însă ultimii ani arată o schimbare simţitoare în acest domeniu. Ce crezi că a contribuit la creşterea interesului pentru activităţile de voluntariat?

Ideea de voluntariat nu că nu a fost înțeleasă, dar în perioada comunistă ea avea un cu totul altă definiție, respectiv era practic ”muncă forțată”. Nu a fost nevoie de un „rebranding”, ci de transferarea unui brand de la o activitate de care lumea tindea să fugă către ceva atractiv. E greu să-i înveți ceva pe ceilalți, dar e mult mai greu să-i dezveți!

Totuși, cu creșterea accesului la informații, la bune practici și instrumente legate de dezvoltarea și implementarea unui program de voluntariat și, sigur, și cu schimbarea generațiilor și mentalităților, avem într-adevăr acum tot mai multe persoane dornice să devină voluntari, indiferent de vârsta pe care o au.

Vreau să fiu voluntar. Cum ştiu ce mi se potriveşte?

Mi-ar plăcea să dau un răspuns de tipul „urmează acești 3 pași simpli...”, dar suntem niște ființe complexe, mult mai greu de potrivit decât piesele de puzzle. De asta noi încurajăm lumea să încerce mai multe activități - astfel mulți ajung să-și descopere noi pasiuni sau chiar noi cariere.

Totuși, sunt câteva gânduri și întrebări care ne-ar putea ajuta în căutare. Ca în orice activitate ajută să pornești de la... obiectiv. Ce cauți? Ce-ți dorești de la activitatea de voluntariat? Care sunt nevoile tale acum? Cât timp ai putea să aloci? Ce-ți place cel mai mult să faci? Care sunt valorile în care crezi?

Și pentru o mai mare șansă de reușită, ar fi bine să răspunzi la aceste întrebări sincer și raportându-te la momentul actual!

Dacă ai o slăbiciune specială pentru animale, copii, tineri, vârstnici cu care îți face plăcere să-ți petreci timpul, vei găsi cu siguranță multe organizații (Ajungem MARI face recrutări chiar în aceste zile) care desfășoară proiecte pentru acești beneficiari.

Sunt multe organizații care au activități în, cu și despre natură, de la marcaj de poteci, construcții de refugii, gestiune a unor parcuri naturale, până la plantări, care sunt poate cele mai cunoscute.

Pentru cei la început de carieră sau chiar cei care nu s-au hotărât încă ce vor să facă „atunci când vor fi mari” se găsesc oportunități în asociațiile studențești sau cele care vizează un anumit domeniu social sau profesional. Sunt organizații care lucrează cu voluntari în extrem de multe domenii, de la jurnalism, comunicare și relații publice, IT, asistență socială, medicină, drepturile omului etc. Sunt biblioteci, muzee, parcuri naturale, grădini botanice și zoologice și alte instituții care implică voluntari sau care poate ar putea implica, dacă ai merge să le oferi ajutorul.

Dacă nu ești sigur că voluntariatul este pentru tine, aș sugera să cauți oportunități de voluntariat pe termen scurt (o zi de plantare, o conferință, un festival) sau să propui tu oricărei organizații care te interesează o scurtă perioadă de probă.

Sunt tot mai multe evenimente - forumuri, seminarii, conferințe, festivaluri - pe teme specifice cum ar fi sportul, cultura (cinematografie, muzică etc), sănătatea mintală, design grafic, medicină, drept, sustenabilitate și dezvoltare durabilă, care aduc la un loc profesioniști dintr-un anumit domeniu și care tot mai multe sunt organizate cu ajutorul voluntarilor. Știai că te poți implica și la evenimentele TED sau TEDx?

Dacă deja ai o carieră în care ai acumulat multă experiență, pe care ești pregătit s-o împărtășești, te poți orienta mai mult în funcție de cauzele în care crezi, care te pasionează. Și ai putea chiar aborda organizațiile care activează în domeniu și să le oferi câteva idei despre cum ai putea contribui. Ați putea găsi rolul potrivit împreună.

Ca în orice activitate, e important să simți și că te potrivești în echipă. Socializarea ne e în sânge tuturor și avem nevoie să ne simțim acceptați și respectați de cei cu care lucrăm. Se întâmplă să nu ne găsim „tribul” potrivit de la prima încercare, dar și echipele sunt la fel de diverse ca și oamenii și, din mai multe încercări, sigur îi putem găsi și pe cei cu care ne potrivim mai bine.

Dacă n-ai rezonat de loc cu ideea de socializare, să știi că există și roluri de voluntari, independente și foarte independente. Unele activități se pot realiza și de la distanță, și tot mai multe acum și online. Aici ai putea găsi idei de acțiuni pe care să le faci chiar de la tine de pe canapea. Dacă vrei să susții o anumită cauză sunt multe lucruri pe care le poți face chiar și dacă nu te entuziasmezi la ideea de a lucra sau interacționa cu mulți oameni în același timp.

Cum spuneam mai sus, nu sunt 3 pași simpli, dar ești pe drumul cel bun dacă:

• îți pui ție câteva întrebări și răspunzi sincer și cât mai detaliat la ele, ca să îți dai seama cât mai bine ce cauți;

• pui de la început întrebări organizațiilor cu care te gândești să colaborezi, ca să te asiguri că ele corespund (chiar dacă nu total) cu ce cauți tu;

• şi nu te temi să propui sau să comunici și tu anumite activități care ți s-ar potrivi - acolo unde este posibil, bineînțeles.

Dă-ne câteva exemple despre voluntari care au făcut schimbări majore în propria viaţă după ce au început să lucreze în acest fel.

Aici sunt foarte multe exemple și probabil sunt și mai multe despre care nu știm nici noi. Schimbările apar atât în plan personal, cât și în plan profesional. Sunt voluntari care și-au găsit partenerii de viață în organizații și alții care s-au orientat înspre noi cariere. Sunt mulți voluntari care au ajuns să conducă organizațiile în care se implică sau să-și înființeze propriile organizații. Sunt voluntari care și-au schimbat stilul de viață sau viziunea asupra rolului lor pe această planetă. Sunt voluntari seniori care și-au redescoperit tinerețea, care era doar bine ascunsă între toți anii lor de experiență.

Știm de multe exemple în care foști beneficiari, persoane vulnerabile fie din motive de sănătate, adicții sau motive sociale (persoane fără adăpost, victime ale violenței domestice, tineri care au crescut în îngrijirea statului) s-au implicat la început ca voluntari și au devenit apoi profesioniști în domeniile care oferă suport altor oameni care fac parte din aceste categorii, dar avem și alte exemple, în care prin voluntariat și-au dezvoltat abilitățile necesare pentru complet alte locuri de muncă.

Schimbările care vin prin implicare în voluntariat sunt și ele foarte multe și diverse, dar majoritatea își au rădăcinile în faptul că voluntariatul:

• te ajută să explorezi - să te explorezi pe tine, să vezi de ce ești capabil, ce-ți place să faci și ce nu, cum îți place să faci lucrurile și în ce condiții, dar și să explorezi ce e în jurul tău, comunitatea, oportunitățile, oamenii și cunoștințele pe care le au;

• te aduce în același loc cu oameni pasionați de aceleași lucruri - oameni cu care și de la care poți învăța mai multe despre aproape orice subiect te interesează;

• îți oferă o mare posibilitate de exprimare a lucrurilor importante pentru tine și mai mult decât atât, de a realiza schimbările de care avem așa de mare nevoie, fie că sunt schimbări în comunitate în general sau în viețile anumitor oameni.

Ion Mateş a avut o motivaţie specială atunci când a decis să facă voluntariat pentru Ajungem MARI, în urmă cu 4 ani. Ştia bine cum e să ai nevoie de ajutor, să fii pierdut şi să nu ai un sprijin din partea altcuiva, aşa că pentru el a fost ceva natural să încerce să acorde ajutorul celor care trec prin lucruri asemănătoare. Merge săptămânal alături de tinerii din centre de plasament şi face cu ei o mulţime de lucruri menite să le arate cum este viaţa din afara centrului şi să îi ajute să experimenteze cât mai multe, de la teme şi sport la discuţii despre viaţă.

Ion, spune-ne care este misiunea ta aici. De ce ai ales să faci voluntariat la Ajungem MARI?

Tinerii instituționalizați sunt profund detașați de lumea exterioară, nu sunt la curent cu ce se întâmplă, se plictisesc ore întregi făcând nimic deoarece nu li se dă șansa, iar asta aproape că le compromite mintea de adult. Noi suntem legătura puternică cu lumea din afara centrelor, ocazia de a vedea şi de a afla lucruri noi, lucruri care să le stârnească interesul şi curiozitatea. Cu cât suntem mai mulţi, cu atât mai mulţi tineri au şansa să evolueze mai mult şi speranţa că se vor descurca tot mai bine odată cu ieşirea din sistemul de protecţie.

Iar asta se vede cu ochiul liber. Este incredibil de satisfăcător când vezi că, pe măsură ce petrec mai mult timp cu noi, voluntarii, tot mai mulţi dintre ei îşi doresc să înceapă să muncească încă dinainte să plece din centru. Înţeleg că au nevoie de experienţă cu totul, iar în acest fel fac deja paşi către a fi membri valoroşi ai societăţii. În toţi aceşti ani de când sunt voluntar pentru Ajungem MARI m-a impresionat mereu felul în care copiii se ataşează de voluntari şi mă bucur foarte mult că am reuşit, din postura de coordonator, să-i aduc împreună şi chiar să-şi propună să păstreze legătura după ce copiii pleacă din centru.

Ajungem MARI mi-a dat ocazia să mă simt copil din nou, dar a fost şi o oportunitate să cunosc oameni cu aceleaşi valori ca mine. În plus, am devenit mai empatic faţă de toată lumea, sunt mai confortabil în grupuri şi am descoperit că pot fi un lider atunci când e nevoie.

Îmi doresc ca activitatea noastră aici să devină contagioasă, aşa că nu uitaţi că recrutăm noi voluntari care să le fie alături copiilor şi tinerilor din centrele de plasament în următoarele luni, din 15 noiembrie 2022 până în 30 iunie 2023.

Se lucrează 2 ore pe săptămână cu copiii, fizic, dar şi online, iar doritorii vor trece iniţial printr-un proces de selecţie şi pregătire, necesar să faciliteze selectarea oamenilor potriviţi, care înţeleg angajamentul pe care se pregătesc să şi-l asume şi sunt decişi să le fie alături copiilor pe termen lung. Toate detaliile despre înscriere şi etapele de selecţie şi pregătire le găsiţi aici.

Ajungem MARI caută 1.600 de oameni cu inimă mare în București și 23 de județe, care să îi ajute să-și îndeplinească misiunea, aceea de a schimba viața unui copil dintr-un centru de plasament. Campania de recrutare se desfășoară până pe 20 septembrie, apoi sunt programate testarea psihologică, interviul şi trainingul.

Este unicul program naţional care de 8 ani susţine pe termen lung educaţia copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi şi din medii defavorizate. Peste 3.000 de copii şi tineri sunt sprijiniţi de voluntarii organizaţiei în Bucureşti şi 24 de judeţe din ţară.