Ajungem MARI, singurul program educațional destinat copiilor din sistemul de protecție, are nevoie urgent de voluntari care să aducă schimbarea în viețile acestora și să lucreze cu ei fizic sau online. Aproximativ 800 de voluntari s-au înscris în acest program de la startul campaniei de recrutare (1 august). Mai este nevoie de încă 800 de oameni dornici să ofere 2 ore pe săptămână copiilor și tinerilor instituționalizați din București și 23 de județe. Termenul limită pentru înscrieri este: 25 septembrie.

Peste 45.000 de copii şi tineri se află în prezent într-o formă de protecţie, fie că vorbim de centre de plasament sau apartamente de tip familial. Cei mai mulţi dintre ei au suferit traume emoţionale, iar cel mai mare ajutor pe care îl pot primi nu are legătură nici cu hainele, nici cu rechizitele sau cu alte lucruri materiale. Ca să poată depăşi problemele emoţionale, să capete încredere în ei şi să îşi poată atinge potenţialul, aceşti copii au nevoie de oameni cu inimă mare care să le fie alături, să-i îndrume şi să le arate că sunt importanţi.

Copiii din centrele de plasament au nevoie de 1.600 de prieteni și mentori

De 8 ani, programul educaţional Ajungem MARI desfășurat de Asociația Lindenfeld aduce o schimbare semnificativă şi vizibilă în vieţile a mii de copii aflaţi în sistemul de protecţie. Voluntarii Ajungem MARI îi pregătesc pe copii pentru o viață independentă în momentul în care părăsesc sistemul de protecție, fac cu ei teme, meditații, merg cu ei în excursii și tabere şi exersează bunătatea zi de zi. Programul educaţional Ajungem MARI a primit în 2016 o recomandare din partea Ministerului Muncii pentru a fi implementat în sprijinul a cât mai mulți copii vulnerabili din țară.

“Când cunoşti câţiva copii cu poveşti grele începi să vezi lumea altfel, iar când vin la tine să-ţi arate ce reuşite au avut şi să-ţi mulţumească pentru că ai fost acolo pentru ei ţi se umple sufletul de bucurie şi satisfacţie. Mulţi dintre voluntarii Ajungem MARI suntem aici an de an, pentru că formăm o mare familie, iar familia trebuie susţinută” - Iuliana Oprea, voluntar Ajungem MARI

2 ore pe săptămână din viaţa ta pentru un viitor mai bun al copiilor instituționalizați

Ajungem MARI organizează în fiecare an o nouă campanie de recrutare a voluntarilor care vor să facă bine, schimbând astfel lumea cu paşi mici. Anul acesta, este nevoie de 1.600 de oameni care să le ofere copiilor din centrele de plasament 2 ore pe săptămână din timpul lor şi şansa unui viitor mai bun. Înscrierile în program se pot face pe www.ajungemmari.ro, se încheie pe 25 septembrie, iar cea mai mare nevoie de voluntari se resimte în Bucureşti, Argeş, Botoşani, Braşov, Buzău, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Iaşi, Mureş, Neamţ, Timiş şi Vrancea.

“De-a lungul anilor am avut voluntari de la liceeni şi studenţi, până la angajaţi în multinaţionale, ingineri IT, contabili, oameni din industrii creative şi oameni ieşiţi la

pensie, dar extrem de activi şi dornici să ajute. Suntem diferiţi, diverși, dar ne unesc aceleaşi valori. Vrem să facem bine şi învăţăm mereu unii de la ceilalţi. Iar noi suntem mereu aici pentru voluntarii care ni se alătură. Le oferim traininguri regulate şi specializate, precum şi suport constant astfel încât întâlnirile şi interacţiunile cu copiii să fie cât mai eficiente şi satisfăcătoare pentru toţi cei implicaţi.” – Vivianda Nicolae, vicepreședinte Ajungem MARI.

Ce trebuie să ştii dacă vrei să devii voluntar Ajungem MARI

“Nu trebuie să ştii ceva în mod deosebit, nu trebuie să fii vreun as într-un anumit domeniu, ci să le oferi câte puţin din ceea ce ştii tu deja şi din multele lucruri pe care le vei învăţa de la coordonatorii noştri. Nu eşti singur în asta.” - Anca Sabou, voluntar Ajungem MARI

Modulul de voluntariat dedicat copiilor şi tinerilor aflaţi în sistemul de protecţie – centre de plasament, centre de zi, centre în regim de urgenţă, apartamente de tip familial – durează 8 luni, din 15 noiembrie 2022 până în 30 iunie 2023. Copiii au nevoie de stabilitate în vieţile lor şi de încrederea că dacă îşi pun bazele în cineva, acel om nu va dispărea brusc, fără explicaţii.

Se lucrează 2 ore pe săptămână cu copiii, fizic, dar şi online, dacă nu există posibilitatea de a merge direct la beneficiarii proiectului. Voluntarii Ajungem MARI sunt în general adulți, studenți sau liceeni, de la 16 ani în sus, fără limită superioară de vârstă, comunicativi, implicați și dornici să îi ajute pe copii. Iar cea mai mare nevoie

Toate detaliile despre înscriere şi etapele de selecţie şi pregătire se regăsesc pe www.ajungemmari.ro.

Despre Ajungem MARI

Ajungem MARI este unicul program naţional care susţine pe termen lung educaţia copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi şi din medii defavorizate. Sunt peste 3.000 de copii sprijiniţi de voluntarii organizaţiei, în Bucureşti şi 23 de judeţe: Arad, Argeş, Bacău, Botoşani, Braşov, Buzău, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiş, Vrancea. Mai multe informații despre organizație și proiectele desfășurate puteți citi aici pe www.ajungemmari.ro