Mai puţin de jumătate dintre elevii înscrişi în clasa I acum 12 ani au reuşit să ia Bacalaureatul

Peste o treime dintre elevii din mediul rural înscrişi la examen nu au promovat. Programul în care peste 83% dintre elevii de la sate au promovat

Doar 42,3% dintre elevii înscrişi în clasa I acum 12 ani au reuşit să promoveze examentul de Bacalaureat în 2023. În mediul rural, situaţia este mult mai grav ă : doar 27,7% au promovat Bacalaureatul, dintre cei înscrişi în 2011 la şcoală.

În plus, în mediul rural, doar 64.8% dintre elevi înscrişi la Bacalaureat au reuşit să promoveze, iar la nivel national, rata de promovare a fost de 72,8%.

În schimb, 83% dintre elevii de la sate din programul Vreau în clasa a 9-a, derulat de World Vision România, au promovat Bacalaureatul. Mai mult decât atât, aproape 1 din 5 elevi din programul derulat de organizaţie au luat note peste 9 şi 19 copii au luat nota 10 la cel puţin una dintre probe. La nivel national, doar nouă copii din mediul rural au obţinut media 10, comparativ cu 45 de copii din mediul urban. În ultimii zece ani, peste 8 din 10 copii absolvenţi ai programului au promovat Bacalaureatul.

Cauzele abandonului șc olar și ale rezultatelor scăzute la Bacalaureat în mediul rural , potrivit studiilor realiz ate de World Vision România, țin atât de situația financiară a familiilor, cât și de calitatea mai slabă a educației, cu precădere la sate:

pentru 38% dintre familii, banii abia le ajung de la o lună la alta sau nu le ajung deloc;

2 din 10 părinți nu-și susțin copiii să continue studiile la liceu după clasa a VIII-a;

24% dintre adolescenți nu vor să meargă la liceu, principala cauză fiind dorința de a lucra pentru „a fi pe banii lor“;

mai mult de unu din trei adolescenţi lipsește de la şcoală uneori sau întotdeauna pentru că trebuie să lucreze în gospodărie;

adolescenții au puține repere în comunitățile lor: doar 4 din 10 adulți din mediul rural au luat Bacalaureatul;

16% dintre adolescenți consideră că sunt defavorizați de către profesorii de la clasă;

profesorii nu sunt suficient de pregătiți: 52% vor mai mult acces la cursuri de perfecționare;

Doar 41% dintre adolescenți declară că întotdeauna găsesc plăcere în studiu.

Vreau în clasa a 9-a: Cum pot fi sprijiniți adolescenții de la sate să continue studiile

World Vision România susține elevii de la sate să continue studiile la liceu prin programul Vreau în clasa a 9-a cu burse lunare pentru acoperirea cheltuielilor de maximă necesitate (transport, cazare la cămin, rechizite, îmbrăcăminte etc.), programe de mentorat, activități de educație non-formală , consiliere în carieră, stagii de practică precum și meditații la disciplinele de Bacalaureat.

Puteți susține educația adolescențillor de la sate aici : Vreau în clasa a 9-a - WorldVision sau printr-un SMS la 8845 cu textul LICEU ( 2 euro/ lună).

În prezent, organizația susține peste 1000 de adolescenți din mediul rural în programul Vreau în clasa a 9-a . Rata de reușită a liceenilor din program care au dat Bacalaureatul anul acesta este de peste 83%. Mai mult, peste 80 % dintre elevii absolvenţi îşi doresc să meargă la facultate.

„ Vedem în judeţe în care există multă sărăcie şi copii care provin din medii vulnerabile cum elevii din programul nostru au reuşit să promoveze examenul de Bacalaureat cu medii foarte mari. De exemplu, în zona Vaslui, Iaşi, peste 90% dintre elevi au promovat, cu rezultate foarte bune. Copiii şi-au depăşit limitele cu care veneau din familie, din școală sau din comunitate. Extrem de mulţi copii susţinuţi de World Vision vor s ă-şi continue studiile şi să meargă la o facultate. Sunt elevi care îşi doresc să meargă la asistenţă socială, pedagogie, din dorinţa de a produce schimbări în comunităţile rurale din care provin, pentru că au înteles nevoia şi importanţa educaţiei pentru schimbare, a declarat Mihaela Nab ăr, directorul executiv World Vision România.

“ Este adevărat, avem nevoie de un mic avânt și un sprijin pentru a putea trece acest prag și pentru a obține rezultatele dorite. Eu am primit acest avânt din partea organizației Word Vision. Ei mi-au pus la dispoziție niste meditații cu niste profesori excelenți, foarte pasionați de munca lor, a căror misiune este să învețe elevii și să ii ajute să treacă mai ușor peste acest examen. Am avut la dispoziție zece ședințe de meditații care au făcut o diferență majoră în stilul meu de învățare și de lucru. Cu ajutor acelor meditații am reușit să obțin o medie bună la examenul de Bacalaureat și sunt foarte recunoscătoare pentru tot ajutorul pe care l-am primit”, a declarat Daria, beneficiară Vreau în clasa a 9-a.

foto World Vision Romania

