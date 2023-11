Always, un brand P&G, susține și în acest an beneficiarele Asociației Pe Stop

Beneficiarele Asociației sunt femei din medii defavorizate care au primit peste 220.000 de absorbante distribuite gratuit

Donația de peste 220.000 de absorbante oferita de Always asigură necesarul de produse de igienă menstruală pentru aproximativ 1000 de fete și femei vulnerabile din medii defavorizate, beneficiare ale Asociației Pe Stop, pentru o perioadă de un an. Aproximativ jumătate dintre aceste beneficiare (500) se află în București, iar restul se regăsesc în diverse comunități din țară, precum județele Bistrița-Năsăud, Brașov, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj și Sibiu.

Lipsa de produse de îngrijire intima este o problemă globală semnificativă cu care se confruntă multe femei. Aceasta nu se rezumă doar la limitările financiare, ci și la lipsa educației menstruale sau lipsa accesului la condiții de igienă adecvate. Combaterea sărăciei menstruale necesită eforturi susținute pentru a asigura că toate femeile și fetele au acces la produse menstruale, educație adecvată și susținere, astfel încât menstruația să nu mai fie o sursă de stigmat și suferință.

Always crede în importanța solidarității și susținerii reciproce motiv pentru care s-a alăturat și în acest an inițiativei Asociației Pe Stop. Donația de peste 220.000 de absorbante garantează accesul la produsele de igienă menstruală pentru femeile și fetele care se află în situații defavorizate timp de un an.

Asociația Pe Stop ajută aproximativ 1000 de beneficiare din București și zonele rurale în fiecare lună prin distribuția de produse esențiale de igienă menstruală. În plus, organizează ocazional cursuri de igienă, astfel încât să ofere acces femeilor la produse și informații adecvate pentru igiena menstruală.

” Ultimul an a fost esențial în dezvoltarea rețelei Pe Stop, pentru că am extins activitățile - care inițial se întâmplau predominant în București - în comunități vulnerabile din restul țării. Extinderea aceasta nu ar fi fost posibilă fără susținerea și încrederea partenerilor de la Always România, care ne furnizează absorbantele de care avem nevoie pentru a respecta promisiunea făcută beneficiarelor noastre - aceea de a le susține pentru ca ele să-și poată gestiona menstruația în siguranță și cu demnitate.” - Irina Vasilescu, președinta Asociației Pe Stop a declarat Irina Vasilescu, președinta Asociației Pe Stop.

Vizionare placuta