Este aproape imposibil ca pe lista ta sa nu se regaseasca macar unul dintre aceste lucruri. Orice femeie stie ca exista momente si zile in care pur si simplu simti ca arati bine si pleci de acasa plina de incredere, atragand complimente nenumarate. Aceste zile nu sunt intamplatoare si sta in puterea fiecareia dintre noi sa ne controlam starea de spirit si increderea in forta noastra de atractie. Iata care sunt lucrurile care fac orice femeie sa se simta mai bine, mai increzatoare si mai atragatoare:

1. Pare un detaliu, insa nu-i poti nega puterea asupra starii tale de spirit

O piele fina, pe care o obtii dupa o epilare ca la carte ar face orice femeie de pe planeta sa se simta mai bine, nu-i asa? Chiar si daca tocmai te-ai epilat pe picioare si porti o pereche de pantaloni lungi parca tot te simti mai atragatoare si mai increzatoare. Poate de aceea noi, femeile, suntem mereu in cautarea unei metode de epilare care sa ne ofere o piele fina mai mult timp, pentru ca, de fapt, ne face sa ne simtim pur si simplu mai frumoase.

Desigur, daca folosesti un astfel de aparat foarte eficient nu vei mai fi ingradita de programarile la salon si nici de folosirea lamei zilnic. Dupa cum vezi, iti pastreaza pielea fina saptamani la rand, iar unele dintre ele pot fi folosite chiar la dus, asa incat va intra in ritualul tau periodic de infrumusetare si vei putea sa ai parte mereu de senzatia aceea incredibila de piele fina si fara cusur. Indiferent daca este vara sau iarna, vei fi pregatita pentru o escapada spontana la piscina oricand.

O femeie care isi tunde parul este pe cale sa-si schimbe viata, spunea faimoasa Coco Chanel. Nu putem decat sa fim de acord cu ea si orice femeie ne va da dreptate. Nu-i asa ca te simti pur si simplu mai bine, cu o atitudine mai deschisa si pozitiva atunci cand iesi de la coafor? Potrivit cotidianului britanic The Daily Mail, o tunsoare noua se plaseaza pe primul loc intr-un top al lucrurilor care fac o femeie sa se simta mai increzatoare.

Nu e de mirare ca femeile apeleaza la schimbari de look atunci cand trec printr-o despartire. Pur si simplu le face sa se simta mai bine si mai puternice.

3. Rochia cu puteri magice si care face o femeie sa se simta sexi mereu

O rochie neagra nu are puteri magice, insa e capabila sa te faca sa te simti mai atragatoare imediat ce ai imbracat-o. Ea reprezinta definitia elegantei si a stilului desavarsit, asa ca ori de cate o imbraci te face sa te simti excelent. Sigur ai si tu in garderoba o astfel de rochie care te scoate din incurcatura mereu si pe care adori sa o porti.

4. Lenjeria asortata - chiar daca nu se vede, are un efect pe care il observa toata lumea

In topul lucrurilor care le fac pe femei sa se simta mai atragatoare regasim si lenjeria asortata. Pare ironic, pentru ca oricum nu o va vedea decat barbatul acela special din viata ta, insa din motive inca necunoscute face orice femeie sa se simta pur si simplu mai bine si mai atragatoare. Cu siguranta ai observat si tu acest afect, nu-i asa?

Ce alte astfel de lucruri crezi ca mai trebuie adaugate pe lista noastra?

Sursa foto: djile/Shutterstock, g-stockstudio/Shutterstock