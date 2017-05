comunicat de presa

Pielea este cel mai mare organ al corpului si cea mai mare bariera care ne protejeaza de factorii nocivi ai mediului in care traim. Acesta este unul dintre motivele pentru care merita sa fie tratata cu o grija speciala. G&H foloseste ingrediente naturale, benefice pentru piele, care sunt atent cultivate si amestecate de expertii Amway, pentru a crea formule unice, nutritive, care mentin aspectul natural al pielii.

“Adesea ne concentram atentia mai mult pe ingrijirea fetei, deoarece ne ajuta sa formam o prima impresie, dar si cealalta parte de 95% a pielii noastre necesita ingrijire si atentie. Ca si in cazul fetei, atunci cand pielea corpului nostru nu este ingrijita, arata nesanatos si mai batrana decat este in realitate. Din cauza factorilor externi, pielea corpului are adesea un aspect uscat, incomfortabil si deloc proaspat. Amway are solutia: G&H vine cu trei categorii de produse care hidratataza, reimprospateaza si protejeza pielea pe durata intregii zile”, a declarat Michelle A. D`Allaird, Amway Artistry Master Skin Health Educator.

Pentru a mentine aspectul placut al pielii tale si pentru ca tu si familia ta sa va simti sanatosi si fericiti in fiecare zi, Amway va ofera noua generatie de produse de ingrijire si hidratare a pielii - G&H NOURISH+™, G&H REFRESH+™ si G&H PROTECT+™.

Noua colectie G&H contine formule fara sulfati si cu pH echilibrat, este delicata pentru piele si, in plus, poate fi folosita pentru copiii cu varsta de minimum 3 ani . Ambalajul este inspirat de natura si este 100% reciclabil. Fiecare colectie este creata cu propriul amestec de ingrediente naturale.

G&H NOURISH+ - hraneste si hidratateaza pielea

Liniainclude gel de dus, lotiune de corp, sapun si crema de maini.

Include formule emoliente cu miere din floare de portocal, unt de shea si ulei din seminte de dovleac, care hranesc si hidrateaza pielea.

Floare de portocal - cu efect de hidratare si catifelare ale epidermei.

- cu efect de hidratare si catifelare ale epidermei. Unt de shea - va hraneste epiderma, datorita continutului de vitamine A, E si F.

- va hraneste epiderma, datorita continutului de vitamine A, E si F. Ulei din seminte de dovleac - are rol antioxidant si protejeaza pielea impotriva factorilor daunatori din mediul inconjurator.

G&H REFRESH+ calmeaza pielea uscata

Linia G&H REFRESH+ include gel de dus si crema de corp

Formulele echilibrate pe baza de aloe, extract din seminte de struguri si extract de ceai verde, ajuta la revigorarea si hidratarea epidermei.

Aloe - ajuta la calmarea epidermei datorita proprietatilor sale racoritoare si hidratante.

ajuta la calmarea epidermei datorita proprietatilor sale racoritoare si hidratante. Extract din seminte de struguri - este un antioxidant puternic, cu proprietati ‎‎‎‎‎de calmare, ajutand la protejarea si la revigorarea pielii.

Extract de ceai verde - care ajuta la protejarea epidermei impotriva agresiunilor mediului inconjurator si energizeaza pielea.

G&H PROTECT+ protectie naturala pentru pielea ta

Linia G&H PROTECT+ include sapun concentrat pentru maini, sapun solid, deodorant si antiperspirant roll-oN si deo spray.

Formulele cu extract de ceai alb, minerale naturale si extract de afine previn uscarea pielii, o protejeaza de impuritati si ii ofera un aspect mai sanatos.

Extract de ceai alb , care ajuta la fortificarea pielii si protejeaza impotriva agresiunilor mediului inconjurator.

, care ajuta la fortificarea pielii si protejeaza impotriva agresiunilor mediului inconjurator. Minerale naturale , care ajuta la protejarea si regenerarea epidermei.

, care ajuta la protejarea si regenerarea epidermei. Extract de afine, bogat in vitamina C si antioxidanti, care ajuta la atenuarea efectelor nocive ale agresiunilor din mediul inconjurator.

Produsele din gama G&H sunt disponibile, exclusiv, prin intermediul distribuitorilor independenti Amway. Pentru mai multe informatii vizitati www.amway.ro