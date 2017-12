In aceasta perioada, majoritatea tindem sa devenim mai buni, mai intelegatori si mai plini de speranta. Nasterea Domnului ne incarca sufletele cu bucurie si fericire, sarbatorind aceasta zi alaturi de cei dragi si oferindu-ne cadouri. Bucuria si zambetul de pe chipul persoanelor iubite atunci cand primesc un cadou deosebit ne fac sa ne dam toata silinta ca de fiecare data sa facem cea mai buna alegere.

Pentru a evita aglomeratia specifica ultimelor zile dinainte de Craciun, dar si pentru a te pregati asa cum se cuvine, Bottega Verde iti propune achizitionarea cadourilor online. Special pentru Craciun, BottegaVerde.ro te intampina cu peste 300 de seturi cadou de cosmetice naturale, pentru a indeplini toate preferintele celor dragi.

1. Rasfatul ideal pentru mama ta

Un set cadou ideal pentru clipe de rasfat in confortul propriei locuinte, datorita ingredientelor care contin saruri minerale naturale. Setul de hidratare corp cu saruri marine - Mar Morto este cadoul ideal pentru mama, care merita clipe de relaxare totala dupa o perioada incarcata de munca neobosita. Ofera-i ocazia sa regaseasca acasa un autentic tratament de infrumusetare, precum sunt cele din statiunile termale de la Marea Moarta, care lasa pielea regenerata si relaxata.

Acest set cosmetic contine un scrub pentru corp cu saruri din Marea Moarta, care prin actiunea sa de gomaj ajuta la eliminarea celulelor moarte, avand ca rezultat o piele tonifiata, neteda, stralucitoare si ferma. In set se regaseste si un lapte de corp care poate fi folosit dupa baie sau dus, sau impreuna cu alte produse din aceeasi gama, pentru un tratament complet, care ajuta la mentinerea elasticitatii si moliciunii pielii. Contine saruri de la Marea Moarta, care confera tonicitate pielii si hidratare. Este un principiu functional care ajuta la mentinerea fermitatii pielii si imbunatatirea aspectului general.

2. Arome intense pentru sora ta

Datorita parfumului intens si electric, care rasfata cu adevarat toate simturile, lavanda este aroma pe care oricine o iubeste, chiar si sora ta! Cunoscuta de secole pentru parfumul ei inconfundabil si calitatile exceptionale, lavanda face parte din patrimoniul cosmetic al Italiei, fiecare picatura din esenta ei nepretuita daruind o stare de bine, relaxare si de buna dispozitie. Mai mult decat atat, lavandei i-au fost atribuite proprietati benefice nu doar pentru spirit, cat si pentru fizic, cremele pe baza de lavanda avand efecte de calamare si reconstructie a epidermei.

Bucura-ti sora cu setul lavanda italiana, ce contine sase produse cosmetice cu lavanda italiana, fiind ideal pentru femeile ce sunt in cautarea unor produse cosmetice calmante, relaxante, ce protejeaza pielea.

Aroma irisului alb se potriveste perfect femeilor elegante, gingase, care apreciaza simplitatea prin emotie si recunostinta, semnificand legatura stransa dintre doua persoane. Cum intre tine si prietena ta exista o legatura cu adevarat speciala, nu ezita in alegerea cadoului potrivit! Setul Iris Alb este ideal pentru a-i arata cat esti de recunoscatoare pentru ca face parte din viata ta! Acest set contine produse cosmetice cu parfum floral de iris alb, fiind ideal pentru femeile ce sunt in cautarea unor produse cosmetice emoliente, calmante, cu parfum rafinat.

4. Ai grija de tenul iubitului tau

Daca nu ai descoperit pana acum, ei bine, toti barbatii isi idolatrizeaza ustensilele implicate in procedura de barbierit, inclusiv iubitul tau! Este de la sine inteles ca un set ingrijire ten barbati - Barberia Toscana reprezinta cadoul ideal! Va aprecia ca esti atenta la necesitatile lui si ca vii in intampinarea lor. Dedicata barbatului modern si fiind inspirata de arta veche a barbierilor italieni, o traditie italiana exportata in toata lumea, gama Barberia Toscana are ca scop de a crea o barba perfecta si de a transforma barbieritul intr-o experienta placuta.

5. Arata-ti recunostinta fata de tatal tau

Luna aceasta este un prilej bun sa le aratam taticilor ca ne pasa si de ei, rasfatandu-i cu daruri de Craciun. Ofera-i in dar un set ingrijire ten si corp cu piper negru - Pepe Nero, pentru a-i impulsiona stima de sine si a-i aminti ca trebuie sa se simta dorit. Acest set contine un balsam dupa barbierit cu acid hialuronic, un gel de dus cu piper negru si apa de toaleta spray cu piper negru.

Daca esti in cautarea unor cadouri de Craciun pentru acele persoane speciale din viata ta, in aceasta perioada BottegaVerde.ro a pregatit nenumarate seturi de cadou, pentru a-i surprinde pe cei dragi tie, cu daruri pentru toata familia, de la mic la mare! Produsele Bottega Verde sunt numarul 1 in Italia in materie de ingrijire personala, fiind un brand de traditie, infiintat in 1972 in inima Toscanei, ca o afacere de familie, concentrata pe ceea ce stiau italienii sa faca cel mai bine: sa imbine frumusetea si calitatea exceptionala a ingredientelor oferite de natura toscana, traditiile vechi cu inovatia, pentru a obtine cele mai bune produse cosmetice naturale. Mai multe detalii www.bottegaverde.ro