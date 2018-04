Sursa foto: Bioalchimia.ro

Primăvara este momentul perfect pentru o cură de vitaminizare și nu doar organismul are nevoie de asta ci și pielea ta, care se resimte după sezonul rece. În plus, oscilațiile de temperatură, aerul uscat sau umiditatea în exces, dar și razele UV, mult mai puternice acum, pot cauza o mulțime de probleme. De aceea, pielea are nevoie de îngrijire specială, iar produsele bio reprezintă o alegere foarte bună, fiindcă sunt bogate în extracte vegetale ce conțin antioxidanți, substanțe nutritive, reparatoare și hidratante.

Iată ce ritual poți încerca în această primăvară, pentru a avea un ten fără cusur:

Dimineața: curățare & hidratare

Pielea are un pH ușor acid (sub 5) iar apa pe care o folosim atunci când ne spălăm are un pH alcalin, care poate ajunge și la 8. Asta înseamnă că ne dezechilibrăm epiderma de fiecare dată când o spălăm iar aceasta face eforturi să revină la pH-ul pe care îl are în mod normal. De aceea, este foarte important să folosim un produs blând pentru curățare, fiindcă unul mult prea agresiv nu face decât să distrugă, în timp, bariera cutanată. Așadar, primul pas către o piele curată și echilibrată este curățarea cu un săpun pe bază de ingrediente BIO, precum extractul de frunze de măslin și extractul de urzică (antioxidante), uleiul extravirgin de măsline toscan (emolient și nutritiv), miere, glicerină vegetală și extracte de nalbă, lavandă, mușețel și gălbenele (calmante).

Următorul pas esențial pentru a avea o piele sănătoasă este hidratarea. Deși pare un gest simplu, este mult mai complex. Epiderma noastră este rezistentă la apă, iar asta înseamnă că tenul nu își poate lua porția de hidratare din exterior. Dacă pielea ar absorbi apă, ne-am umfla ca un burete atunci când am face baie sau am înota. Apa ajunge în straturile exterioare ale pielii prin derm, fiind adusă de vasele de sânge – de aceea este important să bei suficientă apă. Odată ajunsă în derm, apa urcă spre epidermă, însă, dacă nu întâlnește substanțe care să o ajute să rămână acolo, se evaporă și astfel apare tenul deshidratat, tern, lipsit de vitalitate. De cele mai multe ori, vinovați de acest proces sunt factorii agresivi din mediu, care atacă bariera cutanată, precum razele UV, poluarea, aerul uscat etc. De aceea, este foarte important ca produsul pentru îngrijirea tenului să conțină și antioxidanți, pe lângă ingredientele emoliente – care ajută apa să rămână în țesuturi. Poți alege o cremă antiage îmbogățită cu antioxidanți din frunze de măslin și flavonoizi proveniți din extract de semințe de struguri, ceai verde, vitaminele A, E, C și beta-caroten. Aceasta protejează epiderma împotriva acțiunii dăunătoare a factorilor externi, precum poluarea și razele UV și neutralizează radicalii liberi, responsabili de îmbătrânirea prematură a pielii. Produsul conține și acid hialuronic, un ingredient umectant, dar și pantenol, ajutând astfel la menținerea echilibrului hidrolipidic al epidermei. Pentru un ritual de îngrijire complet, nu uita de hidratarea buzelor cu un balsam

Seara: demachiere și regenerare

Pentru a înlătura machiajul, folosește un produs cu o formulă blândă, așa cum este apa micelară. Aceasta este potrivită chiar și pentru pielea sensibilă, putând fi utilizată și în zona delicată din jurul ochilor. Dacă ai optat pentru machiaj cu o formulă rezistentă, cea mai bună modalitate de a-l înlătura complet este demachierea în doi pași. Astfel, te vei asigura că tenul este curat și pregătit pentru a beneficia de substanțele nutritive din crema de noapte.

Așadar, după ce demachiezi tenul cu apa micelară anti-age 5 in 1, poți folosi și un săpun bio care nu agresează epiderma.

Ambele produse au o formulă blândă, care îndepărtează machiajul și impuritățile fără să agreseze epiderma. Următorul pas este hidratarea și hrănirea tenului. Alege o cremă de noapte pe bază de antioxidanți din extract de frunze de măslin care, în combinație cu flavonoizii din extractul de sâmburi de struguri și vitaminele A, E și C, neutralizează radicalii liberi, responsabili de îmbătrânirea prematură a pielii.

În zilele în care îți simți tenul foarte uscat sau deshidratat, poți folosi un ulei hrănitor bio. Îl poți aplica pe pielea umedă, masând ușor, dar și la câteva minute după crema de noapte. Dimineața, vei observa că tenul este mai fin și mai hidratat, iar liniile fine sunt estompate, asta pentru că uleiurile vegetale din compoziția produsului se numără printre ingredientele ocluzive care ajută apa să rămână în epidermă pe tot parcursul nopții.