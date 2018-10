Toamna si-a intrat in drepturi, asa ca a sosit momentul ca podoaba ta capilara sa fie in ton cu anotimpul. Inlocuieste culoarea care te-a ajutat sa te remarci pe perioada verii cu una dintre noile nuante de vopsea de par la moda in toamna 2018.

Acest sezon de tranzitie se anunta a fi unul interesant gratie culorilor de par pe care specialistii le-au inclus in topul trendurilor.

Blond creamy, o nuanta de vopsea de par cuceritoare

Nuantele deschise de par blond nu se mai afla in gratiile specialistilor pe perioada toamnei. Daca iti este greu sa renunti la culoarea cu care ai facut furori pe timpul verii ori te feresti de schimbarile bruste, iti recomandam sa te bucuri de efectele unei vopsele de par blond creamy. Este vorba despre o nuanta de blond mai inchis, cum este blondul miere, care te va cuceri de la prima vedere.

Aceasta nuanta de vopsea de par avantajeaza in special femeile cu pielea deschisa la culoare, dar pot opta pentru ea si cele care au tenul de culoare medie. Ca sa te bucuri de cele mai bune rezultate, mizeaza pe o vopsea de par profesionala. Daca nu esti sigura ca ti se potriveste aceasta nuanta de par, testeaz-o mai intai cu ajutorul unui nuantator de par.

Bronde refuza sa paraseasca tendintele

Cu siguranta iti amintesti ca nuanta de vopsea de par Bronde a fost pe buzele tuturor anul trecut. Asa cum era de asteptat, aceasta culoare nu va parasi curand podiumul, mai ales ca ofera avantaje incredibile. Bronde indulceste trasaturile fetei si "incalzeste" tenurile cu ton rece.

Combinatia dintre saten, brunet si blond se va dovedi una dintre cele mai inspirate alegeri in aceasta toamna. Tehnica presupune sa pastrezi parul in culoarea lui naturala la radacina ori intr-o nuanta care se apropie mult de parul tau nevopsit, iar spre varfuri sa fie deschis treptat spre blond.

Suvite caramel, un trend pe care merita sa il incerci

Inca un trend cuceritor al toamnei 2018 este reprezentat de suvitele caramel. Asadar, daca parul tau negru are nevoie de un upgrade in aceasta toamna, mizeaza pe suvite caramel. Vedete ca Selena Gomez si Beyonce se bucura deja de farmecul acestui stil in tendinte. Iti va adauga vizual volum parului si iti va indulci trasaturile fetei. Sfatul nostru este sa investesti intr-o vopsea fara amoniac fiindca are grija de sanatatea podoabei tale capilare.

Negru pana corbului, o nuanta de vopsea de par

Iubitoarele de vopsea de par negru intens primesc o veste buna de la specialisti in toamna 2018. Daca in timpul sezonului estival negrul nu s-a mai aflat in topul tendintelor, acum revine insistent in top.

Nuanta negru pana corbului iti ofera senzualitate si mister, subliniindu-ti frumusetea naturala. Acesta avantajeaza in special femeile cu ten deschis la culoare, asa ca ar trebui sa testezi efectul daca te numeri printre ele.

Indiferent pentru ce nuanta in tendintele toamnei 2018 optezi, te sfatuim sa mizezi pe o vopsea de par profesionala. Acest tip de produs este superior vopselei simple din comert fiindca are in compozitie, pe langa pigmentii de culoare, si incredinte naturale care au rolul de a hidrata parul si de a-l face mai stralucitor.