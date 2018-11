Priscilla Ono, makeup artistul Rihannei, a cunoscut-o pe cantareata la filmarile pentru videoclipul piesei „S&M”, iar de atunci s-a ocupat de imaginea vedetei si a devenit inclusiv ambasadoarea liniei de cosmetice Fenty Beauty.

Ono are cateva trucuri de machiaj de la care nu se abate niciodata si spune ca secretul pentru un machiaj profesionist consta atat in cum iti pregatesti tenul inainte, cat si in produsele pe care le folosesti. Iata care sunt cele mai importante trucuri pe care trebuie sa le deprinzi:

Hidratarea tenului este obligatorie

Daca ai un ten uscat, probabil ai observat ca fondul de ten are tendinta de a se strange in micile riduri fine si nu se absoarbe uniform in piele. Acest lucru se intampla mai ales atunci cand sari un pas important in ingrijirea tenului: hidratarea. Dupa ce iti cureti pielea, aplica o crema hidratanta si maseaz-o cu degetele pana cand se absoarbe complet. Apoi, aplica un primer care sa ajute la fixarea fondului de ten si care sa iti uniformizeze culoarea pielii. Nu uita nici de exfolierea tenului, care ar trebui realizata de doua-trei ori pe saptamana. Prin indepartarea celulelor moarte, tenul tau va deveni mai luminos si mai uniform, fara ca tu sa depui foarte mult efort.

Nu te teme sa folosesti culori tari

Chiar daca esti genul de femeie care are un stil de machiaj preferat de la care nu se abate, asta nu inseamna ca nu ar trebui sa experimentezi din cand in cand. Machiajul este si o forma prin care iti poti exprima starea de spirit si personalitatea, asa ca atunci cand te simti indrazneata si sexy poti folosi cu succes un astfel de fard de pleoape spectaculos . Dupa cum observi, aceste nuante sunt ideale pentru a crea un look dramatic si a-ti pune perfect in valoare ochii, in special atunci cand iesi in oras sau la ocazii speciale.

Trucurile de conturare a tenului pe care le vezi in tutorialele de machiaj nu sunt neaparat potrivite pentru tine. Atunci cand iti conturezi chipul trebuie sa tii cont de forma trasaturilor tale, astfel incat sa iti evidentiezi atuurile si sa iti ascunzi micile imperfectiuni. De exemplu, Rihanna are o frunte lata, pe care o ascunde conturand cu o culoare mai inchisa zona de sub linia parului. Poti folosi conturarea si pentru a-ti evidentia pometii, a-ti subtia barbia sau nasul, dar si pentru a-ti ingusta fruntea.

Fixeaza machiajul cu ajutorul pudrei

Pudra este perfecta pentru a-ti fixa machiajul si a preveni ingrasarea tenului, pe parcursul zilei. Foloseste o pensula groasa pentru a aplica o pudra translucida pe tot tenul, insistand asupra zonelor in care pielea ta are tendinta de a se ingrasa si de a deveni lucioasa. Poti lua pudra cu tine si o poti reaplica intr-un strat subtire de fiecare data cand ai senzatia ca tenul iti luceste prea tare.

Experiementeaza cu machiajul iluminator

Un highlighter bun iti va da o stralucire aparte si iti va face intreg chipul sa para radios si sanatos. Makeup artisul Rihannei foloseste nu unul, nu doua, ci trei nuante de iluminator pentru a sublinia pometii artistei si zona de sub ochi. De asemenea, ea recomanda ca atunci cand aplici highlighter-ul pe pometi sa zambesti. Astfel, iti vei da seama exact unde sa il aplici pentru un efect cu adevarat spectaculos.