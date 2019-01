Frumusețea și sex appeal-ul sunt subiective, iar „cum să fii sexy?” este o întrebare care nu găsește ca răspuns un set de reguli universal valabile. De ce? Pentru că a fii sexy înseamnă, în primul rând, să ai încredere în tine!

A fi sexy are de-a face mai puțin cu înfățișarea decât cu atitudinea pe care o ai și cu modul de a gândi. Sigur că există calități native care ne fac să fim mai atrăgători decât alte persoane, dar adevărul este că nimeni nu se încadrează în tipare prestabilite și nici nu acesta este scopul.

Asta nu înseamnă că nu trebuie să ai grijă de imaginea ta, pentru a te prezenta lumii în concordanță cu propria personalitate. Iată câteva sfaturi pentru a avea un look sexy:

Îmbracă-te așa cum simți

Toate femeile visează să fie sexy, dar foarte puţine reuşesc în mod natural. Asta se întâmplă din cauză că multe înțeleg greșit ce înseamnă a fi sexy și tind mai degrabă să devină vulgare.

Hainele care îți scot în evidenţă calităţile fără să te descopere prea mult te fac sexy. O femeie misterioasă, care nu dezvăluie niciodată totul despre ea, e o femeie sexy fiindcă te intrigă și te face să vrei să o descoperi.

Chiar dacă ai unele complexe legate de aspectul fizic sau nu ești mulțumită de greutatea corpului tău, ai mereu la dispoziție ținute cu care îți poți crea propriul stil dacă îți pui creativitatea la încercare.

Nu te teme să te diferențiezi și chiar să ignori tendințele sezonului în modă, dacă recomandările designerilor nu îți pun în valoare corpul așa cum ar trebui. Fie că preferi să porți haine mulate, fie că îți plac ținutele office sau că tânjești după modele deosebite la rochii de catifea, este foarte important să le adaptezi stilului propriu.

Parfumul este o amprentă personală care spune o poveste despre femeia care îl poartă. Este ca o extensie a personalității și te poate face atrăgătoare chiar și când nu îți propui să seduci, cu condiția să alegi aroma potrivită și să fii discretă în a o aplica. Alături de pantofi, haine și produse de machiaj, parfumurile sunt cele mai dorite produse de femei, iar propunerile brand-urilor sunt atât de variate încât devine o adevărată aventură să alegi aroma potrivită pentru tine.

Testează mereu un parfum pe propria piele și nu ține cont doar de cum miroase acesta pe corpul altei persoane – pielea ta poate reacționa diferit de a altcuiva la contactul cu același parfum. De asemenea, este recomandat să investești o sumă mai mare într-un parfum de calitate decât să cumperi produse contrafăcute care pot lăsa o impresie proastă despre tine odată ce mirosul lor ajunge la cei din jur.

Poartă tocuri

Indiferent dacă te îmbraci în rochie sau cu o pereche de jeans, cât timp porți tocuri înalte vei avea o ținută sexy, atât pentru că poziția corporală îți va scoate în evidență atruurile fizice, cât și pentru că picioarele îți vor fi puse frumos în valoare. În funcție de momentul zilei și de evenimentele la care participi, este bine să ajustezi înălțimea tocurilor și modelele pantofilor. La birou e recomandat să porți tocuri medii, pentru că ești într-un mediu în care ai nevoie să îți relaxezi picioarele și să nu atragi atenția asupra ta mai mult decât este cazul, în timp ce la o petrecere de seară poți fi „wild” în privința încălțămintei, etalându-ți cele mai sexy tocuri.

Nu te compara

Chiar dacă îți place stilul vestimentar al unei prietene sau al unei vedete pe care o vezi într-o revistă de modă, vizualizează întotdeauna cum ar arăta outfit-ul respectiv pe formele tale înainte de a da fuga în magazine pentru a-l achiziționa doar pentru că e trendy. În materie de fashion, comparațiile sunt recomandate doar până la un punct – e bine să asimilezi informațiile și apoi să le filtrezi pentru a le adapta propriilor principii și stilului personal. Nici măcar nu e nevoie să ții cont de tendințe dacă te avantajează o gamă de culori cu totul diferită de propunerile sezonului. Important este să înveți să asociezi corect nuanțele, materialele și croielile pentru a părea sexy fără efort.

Inspiră-te

Sigur că majoritatea femeilor consultă reviste de modă, citesc bloguri de fashion și cer sfaturi de la specialiști pentru a-și defini stilul și a evolua de la an la an în materie de look. În zilele noastre sunt atât de multe surse de inspirație, încât și nevoia de a inova este atât de mare încât ajunge să consume destul de mult timp și resurse. Dar dacă găsești exact acele surse de inspirație care servesc scopului tău de a te pune în valoare astfel încât să te simți confortabil, nu ar trebui să îți fie greu să faci alegerile potrivite pentru a obține imaginea dorită.