Un ten perfect, cadoul tau de Valentine’s Day de la FOREO

Intr-o perioada in care intelegerea generala a perfectiunii s-a transformat in acceptarea defectelor si arta de a te bucura de ceea ce ai deja, este momentul sa ne privim in oglinda. Dincolo de zambetul sarmant si de ochii stralucitori, vedem un chip ce merita la fel de multa dragoste precum persoana iubita pe care asteptam cu neradare sa o surprindem de Valentine’s Day.

Si cum nu exista o dovada de dragoste mai mare pentru pielea ta ca o ingrijire corespunzatoare, te invitam sa atingi perfectiunea prin gesturi simple dar de mare impact.

Daca te intrebi ce inseamna un ten perfect, nu te gandi la standarde de comparatie mai indepartate de propria persoana. Perfectiunea, atunci cand vorbim de beauty, este cea mai buna varianta a ta si meriti sa o obti acum!

Respectand cele trei porunci ale unui ten perfect vei parcurge deja 90% din drumul spre perfectiune. Restul de 10% este doar…dragoste pentru propria persoana.

. Aloca 60 de secunde dimineata si seara pentru o curatare mai profunda dar in acelasi timp delicata cu LUNA MINI 2 de la FOREO. Este ok sa mai uiti sa aplici crema sau serum-ul cand esti foarte obosita, dar nu este recomandat sa mergi la culcare fara a-ti curata fata.

Design-ul stylish si culorile interesante ale LUNA MINI 2 te vor face sa il tii aproape oriunde ai merge!

De Valentine’s Day gasesti LUNA MINI 2 cu o reducere de 20% in magazinele Douglas si pe www.douglas.ro

Ingrijire sistematica, a se citi zilnica. Tenul are nevoie de produse cosmetice adaptate tipului tau de piele. Ideal este sa folosesti ser, crema de ochi, crema de fata si o protectie SPF ziua, iar seara sa aplici o crema calmanta pentru conturul ochilor si un produs hranitor de noapte. Chiar daca nu ai reusit sa urmezi mereu acesta rutina, te salveaza un tratament zilnic cu FOREO UFO mini. UFO este solutia ideala, ce combina cinci tehnologii diferite pentru a crea un tratament facial la nivel de spa la tine acasa in doar 90 de secunde. Tehnologia Hyper-infusion foloseste incalzirea pentru a deschide porii, pulsatiile T-Sonic ajuta la infuzarea ingredientelor active in piele pentru a intari pielea si a ii reda stralucirea. Foseste-l zilnic cu masca preferata pentru un efect vizibil la nivelul pielii. Terapia cu lumina LED: albastru (anti-acnee), verde (anti-oboseala) si rosu (anti-imbatranire) sunt componentele care fac UFO mini pur si simplu magic.

Alege masca ta favorita si bucura-te de un tratament facial la tine acasa in fiecare zi. De Valentine’s Day il gasesti cu o reducere de 20% in magazinele Douglas si pe www.douglas.ro

Hidratare de la interior. Suntem facuti 75% din apa la nastere. La maturitate, procentul scade la 55% iar apoi depinde de tine sa te mentii pielea tanara. Nu-i asa ca ai bea acum un pahar cu apa?