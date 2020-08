Parfumul unei femei spune foarte multe despre personalitatea ei

Unul dintre cele mai importante lucruri atunci când vine vorba despre atitudinea unei femei este parfumul pe care aceasta îl folosește!

Întotdeauna am fost pasionată de parfumuri și mereu am avut o afinitate pentru femeile care purtau parfumuri care le defineau caracterul și personalitatea. Acum ceva timp am descoperit câteva parfumuri care m-au lăsat absolut surprinsă datorită mirosului puternic, senzual și rafinat. Astfel am observat care parfum mi se potrivește și care nu, ce arome îmi plac și totodată am realizat cât de important este parfumul pe care îl poartă o femeie.

5 parfumuri care te vor face să te îndrăgostești de mirosul lor

Calvin Klein DownTown

Parfumul Calvin Klein Downtown a fost conceput pentru o femeie adevărată, sofisticată și unică. Este un parfum floral-fructat, potrivit pentru femeile tinere. Delicat, proaspăt, savuros și ispititor, este potrivit pentru primăvară sau vară. Parfumul este alcătuit din mirosuri florale, dar și din mirosuri fructate precum lămâine, portocală amară, prună și pară. Este genul de parfum pe care îl poți purta zilnic în sezonul cald și care va atrage imediat atenția celor din jurul tău.

Parfumul poate fi comandat aici.

Hugo Boss Deep Red

Compoziția unică a acestui parfum poate provoca o stare unică și irepetabilă, chiar și pentru cele mai exigente femei. Lasă-te învăluită de esențele misterioase de coacăze negre și frezie, care în timp trec în esențe de pară dulce și proaspătă, cu tonuri de portocală roșie. Notele captivante și îmbătătoare de vanilie și ghimbir închid acest fabulos joc de mirosuri. Deep Red te dozează cu încredere și senzualitate. Trăiește succesul cu aroma de la Hugo Boss, care îți va da un sentiment de efervescență și bucuria de a trăi. Renunță la rutina de zi cu zi și bucură-te de energie curată, senzualitate și feminitate!

Parfumul poate fi comandat aici.

The One Dolce&Gabbana

The One este un parfum oriental proaspăt pentru fiecare femeie care dorește o schimbare. Lasă-ți simțurile răsfățate de esențe unice de fructe din întreaga lume. Devii irezistibilă și seducătoare. Notele suculente de piersici și prune sunt delicios combinate cu aromele de iasomie și crin alb. O notă de exotism și mister este oferită de mirosul de vetiver și mușchi. Arunca inhibițiile și devii altcineva.

Parfumul poate fi comandat aici.

Gucci Bamboo

Parfumul Gucci Bamboo a fost conceput pentru femei moderne cu un caracter complex, parfumul este intens, grațios și în același timp ușor. Compoziția este florală: se deschide cu acorduri citrice de bergamota care conduce la inima exotic-florală de ylang-ylang, crin de Casablanca și floare de portocal. Baza parfumului este formată din note intense de lemn de santal, vanilie și ambra Tahitian.

Parfumul poate fi comandat aici.

Bvlgari Eau Parfumée Au Thé Vert

Un parfum unisex potrivit pentru zilele în care nu îți dorești să ieși foarte mult în evidență. Este un parfum ușor, cu mirosuri fructate precum lămâie, portocală, mandarină combinate cu mirosuri de lăcrămioară, ceai verde, mosc, coriandru și iasomie.

Parfumul poate fi comandat aici.

Sursă foto prima pagină Photo by Mareefe from Pexels