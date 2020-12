Beauty-trends 2021: O călătorie virtuală în jurul lumii cu Adrian Perjovschi

12 țări “colindate” în doar 12 ore prin intermediul a 12 modele-fete și 4 modele-băieți, fiecare simbolizand frumusețea și trendurile din câte o țară de pe glob au mai potolit dorul celor prezenți de călătorii, de aventuri și de prietenii de departe.

Adrian Perjovschi, hair-stylist de top și specialist în transformări radicale de look, a făcut o călătorie în jurul lumii prin intermediul frumuseții pentru a anunță trendurile în materie de make-up și hair pentru anul 2021 în cadrul evenimentului fotografic “Travel În Style by Adrian Perjovschi – Trends for 2021”.

12 țări “colindate” în doar 12 ore prin intermediul a 12 modele-fete și 4 modele-băieți, fiecare simbolizand frumusețea și trendurile din câte o țară de pe glob au mai potolit dorul celor prezenți de călătorii, de aventuri și de prietenii de departe.

“Am încercat să ne plimbam în jurul lumii măcar virtual, prin intermediul frumuseții. Trendurile din fiecare an sunt universale, ne leagă pe toți indiferent de colțul de lume din care provenim, ele sunt aceleași, ne raportăm cu toții la ele, sunt practic punctul comun care ne leagă. Provocarea pe care ne-am dat-o a fost să reușim să aducem întreg mapamondul în același loc, cu diversitatea și specificul mai multor țări și să putem în doar câteva ore să simțim că avem acces la întreagă lume. Frumusețea, feminitatea, grijă pentru noi trebuie să existe indiferent de vremuri și de pandemii. Ne dorim că femeile să nu renunțe la ele, să fie conectate la tot ce e nou și frumos, pentru că dacă ele se simt bine în pielea lor și sunt fericite, noi toți din jurul lor suntem fericiți”, a explicat Adrian Perjovschi conceptul evenimentului sau tradițional din fiecare toamna care da startul trendurilor de make-up și hair pentru anul care urmează.

În timpul “călătoriei” printre modelele ce au arătat fotografului Marius Bărăgan cum arată frumusețea de mâine în Islanda, Japonia, Germania, Australia, Italia, SUA, Argentina, Rusia, Corea de sud, Mexic sau Africa de Sud, hair-stylistul Adrian Perjovschi a dezvăluit culoarea anului următor care poate fi aplicată pe toate lungimile de tunsori accesorizate cu bretoane, în linii geometrice sau textura: “Culoarea anului 2021 este aqua blue, o culoare inspirată din natură, din apă marilor și oceanelor, combinat cu verdele vibrant al junglei și cu nuanțele pastel ale cerului. Aceste culori pot fi puse în par pe blond platinat, cum am făcut pentru Islanda unde am adus nuanțe din aurora boreală, pe baleiaj, pe părul natural, pe culorile deschise până la culorile închise. În călătoria noastră în jurul lumii, am cuprins toate nuanțele, de la arămiu și roșu, până la mov și alte derivate din culorile mai extravagante, dar am evidențiat și câteva modele de baleiaje pe blond platinat, blond auriu, bronz și ciocolatiu”.

Ca hair-styling, Adrian Perjovschi și ehipa să de experți de la Jovsky Studio au exemplificat trendurile pe toate variantele posibile, de la par scurt sau cu împletituri până la blaise-urile largi sau la părul drept și strălucitor. Styling-ul semnat de stilista Lucy Faur a fost completat de crearea de măști de protecție din bumbac, devenite indispensabile în ziua de astăzi, pe care au fost imprimate steagurile țărilor prezentate de către modelele al căror make-up a fost creat de Mădă Petcu, Andra Manea și Dana Petrina.

Și pentru că evenimentul să fie chiar că o călătorie mult așteptată și mult dorită în jurul lumii, hair-stylistul Adrian Perjovschi a inserat printre țările care anunță trendurile pentru 2021 și locurile în care el își dorește să ajungă în viitorul apropiat atunci când călătoriile vor putea fi făcute și în realitate, nu doar virtual:

“Deși sunt un iubitor de mare și de căldură, am ales să “călătoresc” acum prin intermediul frumuseții și în locuri în care nu am ajuns încă, dar în care mi-aș dori cândva să merg, cum ar fi Islanda, Rusia sau Africa. Sper că odată cu acest eveniment să anunțăm Universul că suntem pregătiți să explorăm din nou frumusețile mapamondului”, subliniază creatorul evenimentului “Travel în style by Adrian Perjovschi – Trends for 2021”.