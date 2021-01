Anul 2020 a venit cu schimbari de paradigmă, priorități și obiceiuri în toată lumea, iar efectele acestor schimbari se vor resimți și în anul 2021, în fiecare aspect al vieții noastre.

La capitolul machiaj au aparut câteva tendințe noi, dictate de noul mod de viață, orientat spre protecție.

Am să vorbesc aici despre câteva schimbări vizibile, apărute în zona estetică.

1. TEN DE MĂTASE

După ce am stat acasă, obligați de situație, nevoia de a pune machiaj pe față a scazut natural, dar a aparut nevoia de îngrijire, hidratare și rejuvenare a pielii. Pe lângă îngrijire, a aparut un nou tip de machiaj, care arată pielea radiantă, hidratată, însă fără aspect gras.

Acest machiaj se obține folosind ca bază un fond de ten hidratant, aplicat peste o cremă hidratantă și o picatură de ulei (dacă tenul este uscat). Pentru obținerea acestui machiaj radiant, mătasos și diafan, renunțam la pudra mată și la fardurile prea închise la culoare, în schimb putem folosi nuanțele de fard nude.

2. ACCENT PE MACHIAJUL OCHILOR

Această tendință a aparut organic, după ce am fost nevoiți să purtăm maști în spațiile publice. Există o regulă în machiaj, care spune că atunci când vrem un machiaj mai îndrazneț, nu punem accentul și pe ochi și pe buze în același timp. Dat fiind faptul că buzele sunt ascunse sub mască, ochii au devenit vedetele machiajului. Aici avem destul de multă diversitate, întâlnim machiaje cu eyeliner cu aspect umed, machiaje „ochi de pisică” cu efect 3D, ochi de pisică cu gel argintiu, smokey foarte intens, smokey delicat, machiaje grafice, machiaje în culori neon, machiaje cu accent doar pe gene intens alungite cu mascara.

Sprâncenele cu aspect natural și îngrijit sunt foarte apreciate în continuare. În acest sezon putem observa și apariția sprâncenelor decolorate, purtate în combinație cu smokey intens. Sunt câteva apariții cosmetice care mi-au atras atenția în mod deosebit: eyelinerul magnetic, pentru genele false cu adeziv magnetic și mascara care alungește foarte tare genele.

3. ACCENT PE BUZE

Și în machiajul buzelor există diversitate la capitolul tendințe, multe abordari fiind păstrate din sezoanele precedente. Aș menționa aici două mari tendințe: buzele nude (machiate cu balsam transparent sau complet nemachiate) și buzele colorate.

Vorbind despre buze colorate, aș pomeni machiajul cu ruj roșu, vibrant, mat, cu contur definit (ochii sunt nude în această combinație). Ar mai fi de pomenit machiajul buzelor cu ruj în culori neon și machiajul cu ruj în culori clasice, dar fără contur definit, cu aspect estompat.

Valentina Bălașa Ario, consilier de imagine și lector la Fundația Calea Victoriei unde susține Cursul online de Machiaj.